В Верховной раде сорвали голосование по отставке министров энергетики и юстиции

В Верховной раде Украины сорвано заседание, на котором планировалось рассмотреть отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, сообщает «РБК-Украина».

Как пишет издание, несколько депутатов заблокировали трибуну с требованием принять «реальные кадровые решения».

Фракция «Европейская солидарность», в частности, заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку не вынесут вопрос отставки всего правительства. Депутаты во главе с председателем Петром Порошенко заблокировали трибуну и скандировали «Правительство — вон».

Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв и пригласил лидеров фракций для консультаций.

10 ноября следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обыском к Тимуру Миндичу — совладельцу студии «Квартал 95» и соратнику президента Владимира Зеленского. Вскоре после этого в НАБУ сообщили, что раскрыли масштабную схему хищений в компании «Энергоатом» — операторе атомных электространций Украины. Речь идет об «откатах» с закупок компании на сотни миллионов долларов. По версии антикоррупционных органов, Миндич был создателем и одним из главных бенефициаров масштабной схемы хищений.

Обыски также прошли у Германа Галущенко, который до июля 2025 года занимал пост министра энергетики. Вскоре его отстранили от исполнения обязанностей, затем он подал в отставку. Заявление об отставке также написала нынешний министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Зеленский попросил раду уволить Галущенко и Гринчук.

