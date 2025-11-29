Морские дроны атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Один из причалов выведен из строя
Один из причалов (ВПУ-2, выносное причальное устройство) терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске получил значительные повреждения в результате удара морских дронов, сообщает пресс-служба компании.
Инцидент, который в КТК назвали «целенаправленной террористической атакой безэкипажными катерами», произошел в 04:06 29 ноября по московскому времени.
Во время атаки все погрузочные операции в порту прекратили, танкеры были отведены за пределы акватории КТК.
«В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной», — говорится в заявлении консорциума.
Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствие с установленными правилами при отмене угроз атак беспилотников.
Представители КТК отметили, что это уже третий «акт агрессии против сугубо гражданского объекта» компании. В феврале 2025 года украинские беспилотники вывели из строя НПС «Кропоткинская» — крупнейшую нефтеперекачивающую станцию КТК на территории России, расположенную в Кавказском районе Кубани. В сентябре во время атаки дронов был поврежден офис КТК в Новороссийске.