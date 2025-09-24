Дроны ВСУ атаковали Новороссийск с воздуха и моря Повреждены жилые дома и офис Каспийского трубопроводного консорциума. Есть погибшие и раненые

Днем 24 сентября украинские беспилотники нанесли удары по центральным районам Новороссийска, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В это же время морские дроны (российские военные называют их безэкипажные катера) атаковали Новороссийский порт — крупнейший морской порт в России, где среди прочего располагаются нефтяной терминал международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и военно-морская база Черноморского флота РФ.

По данным оперативного штаба региона, в результате атаки на Новороссийск повреждены семь жилых домов, в том числе гостиница «Новороссийск». У одного многоквартирного дома по улице Шевченко загорелась кровля.

Погибли два человека. Еще семеро, среди них несовершеннолетний, ранены. Пострадавших госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии.

Также повреждения получили 20 машин, три из них сгорели полностью.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти заявляют, что продолжают отбивать атаку дронов. Губернатор попросил жителей города «соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома».

Представители Каспийского трубопроводного консорциума сообщили, что из-за атаки дронов приостановлена работа офиса компании. Здание повреждено, персонал эвакуирован. По данным КТК, двое их сотрудников получили ранения, но также есть «серьезно пострадавшие не из числа работников компании».

Из-за опасности атак дронов в Краснодарском крае власти Геленджика превентивно закрыли выход в море для любых плавательных средств, в Туапсе и Сочи эвакуируют людей из прибрежной полосы.

