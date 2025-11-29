Минобороны РФ сбило за ночь более 100 украинских беспилотников. В Краснодарском крае атакован нефтеперерабатывающий завод

Беспилотники ВСУ атаковали в ночь на 29 ноября десять российских регионов, а также аннексированный Крым, сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских дрона.

В том числе 26 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, по 11 — над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — Курской, по одному — над Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией, а также 19 — над Крымом и один над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны атаковали Таганрог, а также Каменский, Миллеровский, Азовский и Дубовский районы региона.

По его данным, в Таганроге поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий, сгорел частный дом. Пострадавших нет, добавил чиновник.

В Северском районе Краснодарского края в результате атаки дронов произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперативный штаб региона. Возгорание локализировали, его площадь составила 250 квадратных метров. Персонал завода эвакуирован в убежище.

«Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — говорится в сообщении оперштаба. Также из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке Афипский.

В Волгограде после атаки дронов повреждены четыре жилых дома и склад стройматериалов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Пострадали два местных жителя.