Российская армия нанесла массированный удар по Киеву. Повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые
Российские войска в ночь на 29 ноября нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву.
В результате атаки повреждены жилые дома в нескольких районах украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По последним данным, погибли два человека, еще 27 пострадали. 17 человек, в том числе один ребенок, госпитализированы.
В Шевченковском районе возник пожар в 14-этажном жилом доме. Горели квартиры на уровне четвертого и пятого этажа.
В Соломенском районе в результате атаки беспилотников произошел пожар и поврежден фасад 25-этажного дома. Также обломки дронов упали на крышу 17-этажного жилого дома, без последующего возгорания.
В Днепровском районе в результате попадания обломков дронов в один из 10-этажных домов жилого комплекса разрушены два этажа, возник пожар.
В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков беспилотников в подъезд трехэтажного жилого дома, возник пожар на втором этаже.
В Дарницком районе в результате падения ракеты во дворе жилого девятиэтажного дома произошел пожар на пятом-седьмом этажах здания.
Все возгорания, по данным властей, оперативно ликвидированы.
По данным Кличко западная часть Киева осталась без света.
Также под обстрелы попали пять районов Киевской области.
В Броварском районе повреждены шесть многоэтажных жилых домов. В одной из них разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами. Из дома эвакуированы 52 человека. Также повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.
Из-за российской атаки временно обесточен город Фастов. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи в городе работают, сообщают местные власти.