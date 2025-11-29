Российская армия нанесла массированный удар по Киеву. Повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

Российские войска в ночь на 29 ноября нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву.

В результате атаки повреждены жилые дома в нескольких районах украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По последним данным, погибли два человека, еще 27 пострадали. 17 человек, в том числе один ребенок, госпитализированы.

В Шевченковском районе возник пожар в 14-этажном жилом доме. Горели квартиры на уровне четвертого и пятого этажа.

В Соломенском районе в результате атаки беспилотников произошел пожар и поврежден фасад 25-этажного дома. Также обломки дронов упали на крышу 17-этажного жилого дома, без последующего возгорания.

В Днепровском районе в результате попадания обломков дронов в один из 10-этажных домов жилого комплекса разрушены два этажа, возник пожар.

В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков беспилотников в подъезд трехэтажного жилого дома, возник пожар на втором этаже.

В Дарницком районе в результате падения ракеты во дворе жилого девятиэтажного дома произошел пожар на пятом-седьмом этажах здания.

Все возгорания, по данным властей, оперативно ликвидированы.

По данным Кличко западная часть Киева осталась без света.

Также под обстрелы попали пять районов Киевской области.

В Броварском районе повреждены шесть многоэтажных жилых домов. В одной из них разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами. Из дома эвакуированы 52 человека. Также повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.

Из-за российской атаки временно обесточен город Фастов. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи в городе работают, сообщают местные власти.