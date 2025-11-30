Украинская делегация отправилась в США. Она встретится с Рубио, Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером

Украинская делегация отправилась в США, где «будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы», сообщил Владимир Зеленский.

«Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

По данным источника Reuters, с украинской делегацией во Флориде встретятся госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, назначенный вместо главы офиса президента Андрея Ермака, который ушел в отставку 28 ноября.

23 ноября украинская и американская делегация встретились в Женеве, чтобы обсудить мирный план США из 28 пунктов, появившийся в прессе за несколько дней до этого. Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу «возможно, самой продуктивной» во всем процессе мирных переговоров. По ее итогам план был переработан и сокращен — по одним данным, до 19 пунктов, по другим — до 22. Россия пока обновленную версию мирного плана не комментировала. Владимир Путин во время визита в Кыргызстан 27 ноября заявил, что положения из плана США могут быть «положены в основу будущих договоренностей». «Но было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет», — добавил он.

