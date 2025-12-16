Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и европейские лидеры позируют для фото. Берлин, 15 декабря 2025 года Lisi Niesner / AFP / Scanpix / LETA

Переговоры делегаций Украины и США прошли в Берлине 14-15 декабря. В них среди прочих участвовали спецпосланник и друг президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров. Стороны обсуждали план, который должен привести к завершению российско-украинской войны, а также гарантии безопасности Украины.

Переговоры шли сложно, утверждали западные издания. В частности, источники агентства AFP сообщили, что американские переговорщики настаивали в Берлине на том, чтобы Украина вывела войска из Донецкой области, в том числе из тех частей региона, которые войска РФ еще не захватили. Этого же требует Россия. Изначальный мирный план США предусматривал такой пункт. Однако для Украины он неприемлем. Axios утверждает, что сложными были только переговоры по вопросу территорий. Однако после встречи стороны заявили о «значительном прогрессе», они оценили переговоры как «продуктивные». Украинские чиновники также призывали не верить «спекуляциям в СМИ», которые сопровождали переговоры.

Зеленский признал, что позиции Киева и Вашингтона по территориям пока разнятся. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которая прошла после встречи с делегацией США. «Диалога по территориям было достаточно. Мне кажется, что пока у нас разные позиции. Но думаю, коллеги услышали мою личную позицию», — сказал украинский лидер. Сам вопрос территорий украинский президент назвал «принципиальным и болезненным». Однако, по его мнению, все участники переговоров готовы работать продуктивно, чтобы «найти решения с уважением к Украине», которые приблизят завершение войны.

Отвечая на вопрос, требовала ли делегация США от Украины территориальных уступок в пользу России, Зеленский сказал: «Не считаю, что Соединенные Штаты что-то от нас требовали. Я воспринимаю США как наших стратегических партнеров. Мы воспринимаем это (территориальные уступки) как требования РФ».

Главный итог переговоров — США пообещали Украине гарантии безопасности по образцу устава НАТО, сообщили европейские СМИ, ссылаясь на американских чиновников. «В основе этого соглашения — крайне сильные гарантии, по сути, аналогичные , а также очень сильные механизмы сдерживания: они касаются численности украинских войск, доступных ей вооружений», — рассказали они.

Собеседники западных СМИ заявили, что в ходе переговоров были решены «90% вопросов», обсуждался вопрос территорий и принадлежности Запорожской атомной станции. Так, утверждают американские чиновники, Трамп не собирается «давить» на Украину по вопросу территорий и Киев самостоятельно решит, что с ними делать. В случае с АЭС предлагается разделить мощность станции между Украиной и Россией «50 на 50». «Похоже, мы близки к тому, чтобы они в целом согласились на разделение мощностей», — сказал американский чиновник.

Трамп, по словам чиновников США, «доволен прогрессом» и верит, что сможет убедить Россию согласиться на предложенные гарантии Украине. Сам документ с предложениями США не публиковали. Говорившие с журналистами официальные лица подробности гарантий также не раскрыли.

В свою очередь выпустили совместное заявление, в котором представили обязательства Европы и США по гарантиям безопасности для Украины и мерам по восстановлению страны после войны. Пока неясно, совпадает ли этот документ с гарантиями, которые США предложили Украине.

Европа предложила отправить в Украину «многонациональные силы», говорится в совместном заявлении лидеров стран ЕС. Всего в заявлении упомянуты шесть обязательств:

Постоянная военная поддержка Украины. ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.

Формирование «многонациональных сил Украины» под руководством Европы. Они будут созданы в рамках «коалиции желающих» при поддержке США для восстановления ВСУ, защиты безопасности в небе и на море, с возможными операциями внутри Украины.

Возглавляемый США мониторинг соблюдения режима прекращения огня с международным участием для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них.

Гарантии безопасности, предполагающие в случае нового нападения юридическую обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.

Инвестиции в восстановление Украины. Финансирование реконструкции, торговые сделки и компенсация ущерба со стороны РФ. Российские активы в ЕС остаются замороженными.

Поддержка вступления Украины в Евросоюз.

«Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо», заявил Дональд Трамп. Выступая в Белом доме перед журналистами, он рассказал, что вечером 15 декабря обсудил по телефону вопрос завершения российско-укаинской войны с европейскими лидерами и Зеленским. «У нас состоялась очень хорошая дискуссия, дела, кажется, идут хорошо», — добавил лидер США. Он отметил, что получает огромную поддержку от европейских лидеров, которые хотят завершения войны.

Трамп также упомянул, что недавно говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, который, по мнению Трампа, хочет закончить войну. Когда именно состоялся разговор, он не уточнил. «Проблема в том, что все они хотят этого, а потом вдруг перестают хотеть. Нам нужно привести их [вероятно, РФ и Украину] к общему мнению, но, думаю, это работает… очень хороший разговор», — сказал президент США.

