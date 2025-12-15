Война Тысяча триста девяносто первый день. Зеленский продолжает «сложные» переговоры с американцами в Берлине. Украина может отказаться от вступления в НАТО, но не готова выводить войска из Донбасса

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

В Берлине второй день проходят переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как ожидается, к переговорам подключатся представители европейских стран, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер.

Вчера переговоры Зеленского с американцами продолжались более пяти часов. Уиткофф по итогам встречи заявил о «значительном прогрессе» в обсуждении мирного плана.

Однако, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, переговоры были «сложными», так как США, по всей видимости, «не желают идти на компромисс». Как пишет издание, встречи США и Украины «превратились в перетягивание каната, даже без участия России»: Вашингтон настаивает на скорейшем принятии решений, в то время как Зеленский и европейцы говорят о «существенных разногласиях», на урегулирование которых требуется время.

Наиболее сложным остается территориальный вопрос. Как пишет Politico со ссылкой на французский источник, Украина отвергла предложение США о создании в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», где могли бы работать американские компании. Немецкое издание Bild также пишет, что вопрос ухода украинских войск из контролируемой ими части Донецкой области является «красной линией» для Киева — Украина, по данным издания, опасается, что Россия, в свою очередь, откажется выводить войска.

Представители европейских стран также придерживаются позиции, что никакого прогресса по вопросу территорий не может быть, пока Украина не получит надежные гарантии безопасности.

Зеленский еще до вчерашних переговоров заявил, что Украина в качестве компромисса готова отказаться от вступления в НАТО, если получит надежные гарантии от США и других партнеров, сравнимые с пятой статьей устава НАТО (то есть страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае нового нападения России).

Почти две трети (63%) украинцев готовы терпеть войну «столько, сколько потребуется», свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии.

Этот показатель остается практически неизменным на протяжении последнего полугода — в мае о готовности терпеть войну, сколько потребуется, говорили 60% респондентов, в сентябре — 62%. В первые годы войны этот показатель стабильно превышал 70%, а самым низким он был прошлой зимой: тогда о готовности терпеть столько, сколько потребуется, говорили менее 60% жителей Украины.

Еще 15% респондентов в новом опросе заявили, что готовы терпеть войну еще лишь несколько месяцев, 21% затруднились с ответом на вопрос (это самый высокий показатель с начала проведения подобных исследований).

В то же время значительная часть жителей Украины считает, что война будет продолжаться еще долго. Только 9% ожидают ее завершения до конца этого года, 14% — в первой половине 2026-го, еще 11% — во второй его половине. Треть респондентов (32%) полагают, что война будет продолжаться как минимум до 2027 года, еще примерно столько же (33%) затруднились ответить на вопрос.

Война в фотографиях. Изюм

Изюм — город на юге Харьковской области, в котором до войны жили почти 50 тысяч человек. Он был захвачен российской армией после тяжелых боев в конце марта 2022 года. В октябре того же года украинские военные его освободили.

Сейчас в Изюме остается около половины от довоенного населения. Город находится примерно в 25 километрах к западу от текущей линии фронта и периодически подвергается обстрелам. Через него проходит шоссе, соединяющее Харьков со Славянском — важный логистический маршрут для украинской армии.

Diego Fedele / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Виталий (Украина). Украина проигрывает войну на истощение, и не хотят признавать этого либо наивные, либо те, кто материально заинтересован в ее продолжении. Самый простой способ выяснить, сколько реально людей против переговоров и требуемых уступок — это провести референдум. Но не анонимный и с условием, что тот, кто за продолжение войны, автоматически теряет бронь, отсрочку и любую льготу от призыва и автоматически может быть направлен в действующие боевые подразделения — независимо от возраста, пола и состояния здоровья. Что-то подсказывает, что результат будет сильно отличаться от официальных соцопросов. А то как-то в тылу (пусть даже очень близком, как Харьков) патриотов много (особенно их много среди депутатов всех уровней, которым во время войны не нужно даже думать про выборы), а добровольцев идти на фронт давно уже единицы максимум (Ермак не в счет).

В Германии ввели только медкомиссию — и сразу многотысячные протесты, не хотят люди даже слышать о призыве в армию, не то что воевать. Нравится нам это или нет, но любая война, независимо от того, справедливая она или нет, — это жертвы. И готовность их нести во многом и определяет, кто в ней победит. Если же война превращается в конфликт коррумпированных авторитарных режимов, то разговоры о защите родины — это уже просто лицемерие, а побеждает тот, у кого коррупция эффективнее и тупо ресурсов больше. Это всего лишь математика, а она, как известно, царица наук и не врет.

Поделитесь вашими мыслями о войне

