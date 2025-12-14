Война Тысяча триста девяностый день. Зеленский пытается переписать мирный план Трампа. Он готов ограничить численность ВСУ, но только на текущем уровне

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Газета The Wall Street Journal написала 13 декабря, что ответ президента Украины Владимира Зеленского на мирный план США можно описать словами «да, но…». Издание отмечает, что Зеленский «хочет конструктивно подойти к предложению Белого дома, не теряя доверие своего народа».

Так, Зеленский готов провести в Украине выборы, но для этого нужно прекратить огонь. Президент Украины считает, что Россия может сохранить определенное участие в работе Запорожской атомной электростанции, которую она захватила в начале полномасштабной войны, но АЭС должны контролировать Украина и США. Зеленский согласен, что размер армии Украины может быть ограничен, но только на текущем уровне.

Украина представила свой ответ на мирный план США 10 декабря, сообщал ранее Axios. Киев подготовил ответ после консультаций с европейскими союзниками. Ответ содержит комментарии и предлагаемые поправки, «чтобы сделать все это выполнимым», говорил в разговоре с Axios неназванный украинский чиновник.

Первоначальный план США предполагал, что Украина не станет вступать в НАТО, будет должна провести выборы в течение 100 дней и оставить часть своих территорий в Донбассе, которые Россия еще не захватила.

По данным The New York Times, в своем ответе Киев заявил, что Украина должна сохранить контроль над своими территориями на востоке страны, где сейчас находятся ВСУ.

США предлагали превратить территорию в Донбассе, которую контролирует Украина, в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону». План США предполагает, что Украина выведет свои войска, а российские военные не смогут туда войти. По данным WSJ, Зеленский не стал отвергать это предложение полностью, но попросил дать более подробную информацию. Он спросил, что помешает ВС РФ продвигаться дальше, если Украина оттуда уйдет. Или что помешает Москве проникнуть в зону под видом гражданских лиц, чтобы контролировать ее?

Кроме того, как пишет The New York Times, Украина хочет сохранить хотя бы формально принцип «политики открытых дверей НАТО». Также Киев требует юридически закрепить гарантии защиты от будущей возможной российской агрессии. По информации Axios, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, основанные на пятой статье НАТО, которые будут одобрены конгрессом. В Кремле на этом фоне заявили, что Зеленскому «железобетонно», на «миллион процентов» не получится обеспечить Украине вступление в НАТО.

По информации Financial Times, Киев в своем ответе на мирный план США также предложил, чтобы Украина вступила в Евросоюз к 1 января 2027 года.

Как отмечает WSJ, «в эти выходные» Зеленский получит возможность лично изложить свою позицию Вашингтону, когда встретится с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Берлине. По разным данным, встреча может пройти либо в воскресенье, 14 декабря, либо в понедельник, 15 декабря. На встрече, как сообщалось ранее, будут присутствовать в том числе лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Война в фотографиях. Одесса

Отключение электричества в Одессе после российского удара, 13 декабря 2025 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Одессы в супермаркете во время блэкаута Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA Жители Одессы заряжают свои гаджеты в магазине во время отключения электроэнергии Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Вид на Одессу, где 13 декабря некоторые районы остались без электричества Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Карина (Линц, Австрия). Я уехала из РФ к июню 2022 года, потому что понимала, что жить в такой стране не смогу. Мне казались неадекватными многие решения и заявления, которые я слышала из Москвы от политиков, но вот уж к чему меня жизнь не готовила — что спустя пару лет я буду еще сильнее краснеть от того, что несут политики в Европе.

Если абстрагироваться от моих личных взглядов, от того, какая версия событий принята в Европе и какая в России. Как можно всерьез выйти на трибуну главному человеку в НАТО и уверенно говорить: мы — следующая цель России. С хера ли? Кто вам это сказал? Почему вы так решили? Вы говорите, что экономика РФ разрушена, ей остались считанные недели — а потом прогнозируете, что она же на вас нападет в 2027 году. Вы говорите, что Россия ничего не добилась в Украине на поле боя — а потом призываете вложить миллиарды евро, чтоб защищать от нее Европу.

С мирными планами отдельный цирк: политики с гордостью отчитываются, как они их отредактировали, как убрали оттуда все, что выгодно России. Вы точно правильно понимаете концепцию переговоров? У вас задача договориться, чтобы хоть как-то остановить наступление России и гибель людей, и вы убираете из документа все, что могло бы ее мотивировать подписать соглашение. И потом вы вместо этого предлагаете побеждающей стороне признать себя проигравшей и везде все уступить. Вы не догадываетесь, что это не сработает?

И самое главное, я даже и задать эти вопросы вслух не могу. Ни политикам лично, ни в ленте фейсбука, ни даже просто в беседе с друзьями — меня же сожрут заживо все эти эталонные гуманисты с заученными тезисами из европейских газет. Переехала, блин, в свободу слова, демократию и гуманистическое общество. Все посходили нахрен с ума.

