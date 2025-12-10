Украина передала США свой ответ на мирный план Трампа

Власти Украины передали администрации президента США свой ответ на последний проект мирного плана США по прекращению российско-украинской войны, сообщает Axios, ссылаясь на американских и украинских чиновников. Источник «РБК-Украина» сообщил, что Киев передал Вашингтону «обновленный мирный план».

По данным Axios, Украина дала администрации Трампа подробный ответ на предложения США после того, как провела консультации со своими европейскими союзниками. Главный переговорщик Украины Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, советнику и зятю президента США Дональда Трампа.

По словам украинского чиновника, ответ содержит комментарии и предлагаемые поправки, «чтобы сделать все это выполнимым». Он отметил, что ответ Украины содержит новые идеи о том, как решить вопросы территорий и статуса Запорожской АЭС, захваченной Россией.

Высокопоставленные военные чиновники из США и Украины, как ожидается, встретятся онлайн 11 декабря, чтобы продолжить обсуждение конкретных деталей мирного плана США.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее столкнулся с растущим давлением со стороны США, которые требуют, чтобы Украина как можно скорее приняла мирный план Дональда Трампа из 20 пунктов, который включает в себя крупные территориальные потери.

США дали Украине «несколько дней», чтобы дать ответ на мирный план, сообщила 9 декабря газета Financial Times. По словам одного из источников издания, Трамп надеется заключить соглашение «до Рождества».

Зеленский заявил в видеообращении по итогам 10 декабря, что мирный план из 20 пунктов — это «фундаментальный документ», на основе которого готовятся еще два документа о взаимоотношениях с США. В первом говорится о гарантиях безопасности со стороны США, во втором — о восстановлении Украины и совместных инвестициях.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил 10 декабря, что, по данным американских и украинских чиновников, Киев и Вашингтон в рамках мирного плана среди прочего обсуждают предложение, что Украина станет членом Евросоюза уже в 2027 году.

