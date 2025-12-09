Financial Times: Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному плану. США хотят заключить соглашение к Рождеству

Посланники президента США Дональда Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по мирному плану, который предложил Вашингтон, сообщает 9 декабря газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Украинский лидер сообщил европейским союзникам, что во время телефонного разговора 6 декабря посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказывали на него давление, требуя быстро принять решение по предложению. Об этом газете рассказали чиновники, осведомленные о переговорах.

По словам одного из собеседников FT, Трамп надеется заключить соглашение «до Рождества» (вероятно, речь идет о 25 декабря — прим. «Медузы»).

Как отмечает издание, мирный план США требует от Украины согласиться на территориальные уступки (Россия требует весь Донбасс) в обмен на неясные гарантии безопасности американской стороны. Власти Украины не раз говорили, что не рассматривают вариант передачи России каких-либо территорий.

Зеленский, по данным газеты, ответил посланникам Трампа, что ему нужно время, чтобы проконсультироваться с другими европейскими союзниками прежде, чем ответить на предложение Вашингтона. Киев опасается, что если США будут принимать решения по мирному плану без Европы, это может поставить под угрозу единство стран Запада.

Один из западных чиновников считает, что украинская сторона застряла между требованиями по территориям, которые не может принять, и требованиями США, которые не может отвергнуть.

Официально президент Украины Владимир Зеленский сообщал о «долгом, и содержательном» разговоре со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

В свою очередь Трамп говорил, что Зеленский «не готов» подписать американский план по прекращению войны России с Украиной. Президент США заявлял, что «немного разочарован» тем, что украинский лидер «еще не ознакомился» с мирным предложением Вашингтона.

После переговоров с посланниками США Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Франции, Германии и Великобритании. После переговоров он уточнил, что мирный план США сократили с 28 до 20 пунктов, исключив из него откровенно «антиукраинские» предложения. Также Зеленский рассказал, что Европа и Украина готовят свою версию мирного плана.

Ранее о том, что США оказывают давление на Украину из-за мирного плана, сообщало издание Axios. Причем украинские чиновники говорили журналистам, что, по их мнению, Вашингтон давит на Киев сильнее, чем на Москву.

