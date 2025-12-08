Война Тысяча триста восемьдесят четвертый день. Зеленский встречается с лидерами Германии, Франции и Великобритании

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Зеленский встречается с лидерами «европейской тройки»

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Лондоне встречается с лидерами европейских стран, которые наиболее активно пытаются участвовать в мирном урегулировании — канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В канцелярии Макрона отметили, что это будет первой встречей в формате «тройка плюс Украина» на уровне руководителей государств. Этот формат призван выработать консолидированную европейско-украинскую позицию и «согласовать дискуссию с американцами».

После этой встречи предполагается провести переговоры «в более широком европейском контексте», а затем — с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп накануне заявил, что «разочарован» тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с новыми параметрами мирного предложения, которые спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер обсуждали с украинской делегацией во Флориде с 4 по 6 декабря.

Источники «РБК-Украина» объяснили эту задержку опасениями утечки информации. По данным собеседников агентства, было решено, что глава украинской делегации Рустем Умеров должен рассказать об итогах переговоров Зеленскому только при личной встрече. Это должно произойти сегодня (неясно, до или после переговоров президента Украины с европейскими лидерами).

Источник «РБК-Украина» также отметил, что одним из самых сложных вопросов до сих пор остается вопрос территорий. Умеров никак не комментировал ход переговоров, лишь отметив, что первоочередной задачей было получить от США полную информацию о встрече Уиткоффа и Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Страхование судов, которые перевозят грузы в Черном море, резко подорожало

Стоимость страхования судов, которые осуществляют перевозки в Черном море, за последний месяц выросла почти в три раза на фоне атак украинских беспилотников на танкеры, пишет Financial Times.

Если в начале ноября страхование военных рисков составляло 0,25-0,3% от стоимости судна, то в начале декабря — от 0,5% до 0,75%.

Как рассказали участники рынка, больше всего выросли тарифы для танкеров, непосредственно связанных с Россией. Рынок опасается, что мишенью для украинских атак в будущем могут стать не только танкеры «теневого флота», но и суда, ведущие легальную торговлю.

Также тарифы выросли для судов, которые осуществляют перевозки вблизи побережья Украины, Грузии и Турции. Аналитики полагают, что атаки Украины могут побудить РФ к ответным ударам, направленным на суда, экспортирующие украинское зерно и аммиак.

В конце ноября Украина атаковала ударными дронами танкеры «Кайрос» и «Вират», находящиеся под санкциями и входящие в «теневой флот», экспортирующий российскую нефть. Этот инцидент привлек широкое внимание, поскольку произошел непосредственно у берегов Турции — до сих пор Украина атаковала суда лишь у российского побережья.

Через несколько дней произошедшее прокомментировал Владимир Путин — он назвал атаки «пиратством» и пригрозил «расширить номенклатуру ударов» по украинским портам и находящимся в них судам, а в перспективе — «отрезать Украину от моря».

Война в фотографиях. Константиновка

Константиновка — важный логистический узел в Донецкой области и часть «пояса крепостей», построенного Украиной в подконтрольной ей части региона. Российские военные пытаются захватить город на протяжении нескольких недель, в последние дни бои ведутся непосредственно в черте города.

В Константиновке под постоянными обстрелами по-прежнему находятся мирные жители (по состоянию на 17 ноября их число оценивалось в 4800 человек), из-за продолжающихся боев их эвакуация крайне затруднена. Вот как сейчас выглядит город.

Местные жители Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские военные прячутся от российского дрона внутри здания Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Украинский военный на фоне подбитого БТР Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Житель Константиновки у разрушенного обстрелами дома Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Остап (ЕС, ранее — Николаев). Вон [главком ВСУ Александр] Сырский выступил с заявлением, что отдать территории — неприемлемо, для того типа мы и воюем, чтобы их не отдавать. Якобы солдаты на передовой против тоже. Воевать хотят. Ну ок, пусть тогда воюют те, кто хочет! А остальных оставьте в покое, прекратите бусификацию, отмените призыв, пусть только желающие «не отдавать» идут на фронт! Интересно будет узнать, сколько человек тогда останется в действующей армии…

Вон россияне, похоже, действительно хотят воевать — призыва нет, добровольцами идут. Да, за деньги. И/или за идею из телевизора. А большинство украинцев, я уверен, уже не хотят ни за деньги, ни за идею, ни за территории… Мира хотят. Так дайте им мир!

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста восемьдесят третий день. Переговоры между США и Украиной по мирному соглашению с Россией завершились без особого прогресса. Нерешенными остаются вопросы о территориях и гарантиях безопасности

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста восемьдесят третий день. Переговоры между США и Украиной по мирному соглашению с Россией завершились без особого прогресса. Нерешенными остаются вопросы о территориях и гарантиях безопасности

«Медуза»