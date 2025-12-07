Война Тысяча триста восемьдесят третий день. Переговоры между США и Украиной по мирному соглашению с Россией завершились без особого прогресса. Нерешенными остаются вопросы о территориях и гарантиях безопасности

Российский военнослужащий группировки «Запад» управляет ударным беспилотником «Молния-2» на участке фронта в районе Красного Лимана. 4 декабря 2025 года Сергей Бобылев / Sputnik / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Трехдневные переговоры между Вашингтоном и Киевом о завершении российско-украинской войны и заключении мирного соглашения закончились с минимумом новых достижений и нерешенными вопросами о территориях и гарантиях безопасности, говорится в публикации CNN. С четверга, 4 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров вместе с главой Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым находились в Майами, где встретились со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Вечером 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «долгом, содержательном, предметном и конструктивном» телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, стороны обсудили «ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом». По данным Axios, телефонные переговоры продлились два часа. Это был первый разговор Зеленского с американскими переговорщиками после их поездки в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сложные вопросы остаются, но обе стороны продолжают работать над созданием реалистичных и приемлемых решений. Основные вызовы на данном этапе касаются вопросов территории и гарантий [безопасности], и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Источник Axios рассказал, что Уиткофф и Кушнер собрали предложения российской и украинской сторон и подталкивают к уступкам как Путина, так и Зеленского. По словам еще одного собеседника издания, обсуждение территориального вопроса во время телефонного разговора «было сложным». Россия по-прежнему требует, чтобы Украина ушла из контролируемых Киевом районов Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения проблемы, сообщил второй источник. Другой ключевой темой были гарантии безопасности для Украины со стороны США. Один из источников сообщил, что стороны достигли значительного прогресса в этом вопросе и приблизились к соглашению, но необходимо провести дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали эти гарантии.

Уходящий в отставку спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог утверждает, что соглашение о прекращении войны «действительно близко». Он заявил, что теперь все зависит от решения двух вопросов: будущего Донбасса и контроля над Запорожской АЭС.

Накануне Уиткофф сообщил о «конструктивном обсуждении» с украинской делегацией «надежного пути к прочному и справедливому миру в Украине». По его словам, на переговорах «обе стороны согласились с тем, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств».

Алиса (Европа). План [США по достижению мира] плохой, но [Украине] надо соглашаться.

Конечно, это в конечном счете решать украинцам, которые рискуют своими жизнями каждый день. Это их страна и их выбор. Я тут из безопасного места что угодно могу думать. И вот что я думаю: мне мир дороже справедливости.

Поощрять агрессора — это очень несправедливо, это теоретически в будущем может привести к новой агрессии. А может и не привести, этого никто не знает. Но прямо сейчас люди гибнут в большом количестве, включая детей. Как думаете, эти дети готовы пожертвовать своей жизнью ради справедливости и наказания агрессора? Или им мирное небо над головой прямо сейчас дороже?

Но, как уже упоминали ранее, у плана есть существенный недостаток: Путин может его не принять и воевать дальше.

А Трамп капец миротворец, конечно. Предлагает украинцам сдаться в обмен на мир. Дык они это могли и без него сделать, союзничек, блин. А сейчас он под угрозой остановки помощи украинцев продавит [на мирное соглашение] и в первых рядах на Нобелевскую премию мира [будет], ага. А потом, если Путин на второй круг войны пойдет (при другом американском президенте), он по всем СМИ будет кричать: «А вот если бы я сейчас был президентом, эта война бы не случилась!»

