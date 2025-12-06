Война Тысяча триста восемьдесят второй день. Уиткофф и Умеров сообщают о «конструктивных переговорах» по мирному плану, Россия вновь атакует Украину дронами и ракетами

Жители Киева укрываются в метро во время российской атаки. 6 декабря 2025 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

США и Украина продолжают обсуждение мирного плана, предложенного администрацией американского президента Дональда Трампа. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил в соцсети X о «конструктивном обсуждении» с украинской делегацией «надежного пути к прочному и справедливому миру в Украине». За последние две недели, написал Уиткофф, представители Украины и США встречались уже шесть раз и планируют новые встречи.

По словам Уиткоффа, на переговорах с украинской делегацией «обе стороны согласились с тем, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств».

Спецпосланник президента США рассказал, что обсудил с украинской делегацией свою поездку в Россию для встречи с Владимиром Путиным, но подробности переговоров вновь не раскрыл.

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, в свою очередь, опубликовал в фейсбуке почти идентичный текст заявления, добавив, что в ходе встречи он вновь заявил, что «приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего».

Также и Уиткофф, и Умеров сообщили, что на встрече обсуждались долгосрочные проекты восстановления Украины после войны и совместные экономические инициативы Соединенных Штатов и Украины.

В субботу представители США и Украины собираются продолжить переговоры.

Украина

Российские войска в ночь на 6 декабря нанесли массированный удар дронами и ракетами разных типов по территории Украины. В Киевской области был полностью разрушен железнодорожный вокзал в Фастове, под удар попали Вышгород и Новые Петровцы. Пострадали три человека, сообщил глава областной администрации Николай Калашник. В Днепре в результате атаки российских беспилотников загорелись несколько зданий, написал в телеграм-канале глава Днепропетровской области Вячеслав Гайваненко. В Луцке после российской атаки загорелись продуктовые склады, рассказал мэр Игорь Полищук. В части города было нарушено электроснабжение. Также перебои с подачей электроэнергии из-за российских ударов возникли в Львовской и Одесской областях. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области и в самом Чернигове.

Разрушенный вокзал в Фастове, Киевская область. 6 декабря 2025 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, российские войска атаковали Украину 51 ракетой и 653 беспилотниками разных типов (включая дроны-имитаторы).

Сотрудник энергетической компании ДТЭК чинит поврежденную в результате российского удара ЛЭП в Новых Петровцах, Киевская область. 6 декабря 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Спасатели ликвидируют пожар на складе в Новых Петровцах, Киевская область. 6 декабря 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Минобороны РФ заявило, что удары были нанесены «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ».

Житель Слобожанского Днепропетровской области в разрушенном в результате российского удара доме. 6 декабря 2025 года Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о новой атаке, подчеркнул, что Россия нанесла удар в важный христианский . «Цель россиян — сделать больно миллионам украинцев, они пали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая», — написал Зеленский, призвав усилить давление на Россию.

Война глазами читателей «Медузы»

Анонимный читатель (Харьков). Последние все письма написаны как под копирку. Всё, устали, надо принимать [мирный план], иначе все пропало. Ну и почему не принимаете?

Я с другой стороны — и пока таких большинство. Я живу в Харькове, и многие налеты взрываются возле меня, возле моей панельки. Страшно ли мне и моей семье? Конечно, мы же живые.

Но мы прекрасно видим, что уже поддалась, уже «поплыла». Несмотря на выдвигаемые условия, они уже изменились в сторону смягчения риторики. Напомните, сколько военных россия [на переговорах в 2022 году] хотела хотеть оставить в армии Украины? Если не изменяет память, то 150 тысяч. Сколько сейчас? 800 тысяч?

Сколько хотела областей? Сейчас согласна на две. А что будет дальше?

Понимаем ли мы, что россия может объявить [новую] мобилизацию? Конечно, но что тогда будет внутри россии? Сколько она сможет выдержать после этого экономически, если сейчас не вывозит груза войны?

Я и многие мои знакомые, мы просто живем, мы привыкли. Так чем может еще пугать нас россия, если она сама уже шагнула за грань? […]

Поделитесь вашими мыслями о войне

