Мир

Вчера поздно вечером во Флориде состоялись новые переговоры Украины и США по мирному урегулированию, сообщило «Суспильне» со ссылкой на источники в украинской делегации.

С украинской стороны в переговорах принимали участие секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. США, как ранее сообщало агентство Associated Press, представляли спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Это была первая встреча американцев с украинцами после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, где они провели переговоры с Владимиром Путиным. Первоначально СМИ со ссылкой на источники писали, что после этого Уиткофф с Кушнером встретятся в Бельгии с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако позже стало известно, что эта встреча не состоится; причины этого не уточнялись.

Никакой официальной (или даже неофициальной) информации об итогах встречи во Флориде и о темах, которые на ней обсуждались, не публиковалось.

На фоне переговоров во Флориде вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC News заявил, что оптимистично смотрит на переговорный процесс, отметив при этом, что пока «достигнут значительный прогресс, но еще не финиш». «Я думаю, что есть надежда — надеемся, что в ближайшие недели в этом направлении появятся хорошие новости», — заявил Вэнс.

При этом вице-президент США отметил, что российско-украинская война остается «источником постоянного разочарования для всего Белого дома». «Мы действительно считали, что эту войну проще всего прекратить. И если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы сумасшедшие», — сказал вице-президент США.

Россия

Украинский беспилотник рано утром атаковал одну из башен комплекса «Грозный-Сити» в столице Чечни. Первым об этом сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал NYISO, позже информацию подтвердили источники государственного канала RT в правоохранительных органах.

Удар, судя по опубликованным фото и видео, пришелся в районе 28 этажа. Взрывной волной был разрушен фасад нескольких этажей, в здании начался пожар.

Официально власти никак не комментировали инцидент. О пострадавших также не сообщалось.

В небоскребе, попавшем под удар, находятся Совет безопасности Чечни, региональные министерство туризма, Минюст, Счетная палата и избирком и приемная «Единой России».

В нескольких десятках метров от небоскреба находится региональное управление ФСБ. Украинские мониторинговые каналы предполагают, что именно оно могло быть целью дрона и что беспилотник отклонился от курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.

Комплекс «Грозный-сити» был открыт в 2011 году. Сейчас он состоит из семи небоскребов. В октябре комплекс оказался в центре скандала, связанного с выбором символов для новой банкноты в 500 рублей. «Грозный-Сити» наряду с Эльбрусом был одним из лидеров голосования, за изображение на купюре комплекса небоскребов активно выступали власти Чечни. В итоге Банк России отменил голосование, заявив о большом количестве накруток.

Война глазами читателей «Медузы»

Влад (Санкт-Петербург). Жизнь разделилась на «до» и «после». Мое «после» началось в 2022 году, и с тех пор тот тяжелый эмоциональный фон, к сожалению, стал постоянным спутником. Это не просто тревога, которая приходит и уходит, — это фоновый шум, от которого невозможно избавиться, что бы ты ни делал […].

В своей жизни я никогда не уделял столько внимания политике, сколько приходится сейчас. И это не здоровый интерес гражданина к происходящему, а вынужденная необходимость, почти зависимость. Ты вынужден постоянно сканировать повестку, чтобы понимать, куда движется твоя жизнь, какие угрозы появились сегодня. Это отнимает колоссальный ментальный ресурс, который раньше можно было потратить на работу, творчество, на себя.

Я искренне пытаюсь продолжать жить. Но меня не покидает ощущение, что та жизнь, которую я мог построить, те возможности, которые были передо мной, были отняты, обмануты и украдены. Это не просто упущенная выгода, это чувство, будто у тебя из-под носа украли твой собственный, тщательно спланированный, будущий день.

Я не знаю, как жить дальше. Честно, я сомневаюсь, есть ли смысл цепляться за эту жизнь, когда не видно никакого света в конце тоннеля. Всякое долгосрочное планирование кажется насмешкой.

И на фоне этого состояния особенно странно звучат стандартные жизненные советы. Мне говорят: «Работай, создавай семью, рожай детей». Но я понимаю, что не хочу. Строить карьеру, чтобы что? Чтобы усерднее платить налоги, которые идут известно куда? Жениться, чтобы каждый день бояться, что меня могут забрать на фронт, и оставить жену одну? И рожать детей, чтобы их в школе учили, как «хороша война» и как правильно держать оружие?

Меня в школе учили не делить людей на фашистов, стыдили за обобщения. А сейчас учат обратному — все вокруг враги. Этот перевернутый мир пугает больше всего.

