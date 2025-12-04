Война Тысяча триста восьмидесятый день. Мирный план США из 28 пунктов превратился в четыре отдельных документа

Последствия российской атаки по инфраструктуре «Нафтогаза». 2 декабря 2025 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Мир

План США разбит на четыре отдельных документа

Первоначальный мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта был разбит на четыре отдельных элемента, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Первый из документов напрямую затрагивает суверенитет Украины, в частности, ограничение численности ее армии после окончания войны, а также ограничение дальности действия ее ракет. В трех остальных документах рассматриваются территориальные вопросы, экономическое сотрудничество Запада и России, вопросы европейской безопасности в целом.

Издание не уточняет, что на данный момент видится как достаточное условие для прекращения огня — согласование всех четырех документов или некоторых из них.

О существовании неких «четырех документов» впервые упомянул помощник президента РФ Юрий Ушаков, когда 2 декабря завершились переговоры делегации США с президентом Владимиром Путиным. По словам Ушакова, помимо этих четырех документов в общий мирный план, представленный американцами, входит еще один дополнительный «документ из 27 пунктов». Об их содержании Ушаков ничего не говорил.

Как заявляют источники NY Times, сейчас переговоры идут очень интенсивно — по их словам, за последние несколько недель «было проведено больше переговоров, чем за последние три года».

Сейчас, судя по информации западных СМИ и немногочисленным официальным комментариям, ключевым пунктом, по которому стороны далеки от соглашения, является территориальный вопрос. Россия настаивает, чтобы Украина без боя отдала ей всю территорию Донецкой области. В Киеве считают эти требования неприемлемыми.

Путин, который сейчас находится с визитом в Индии, в интервью индийским СМИ заявил, что территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей «будут освобождены в любом случае». «Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — заявил он.

Макрон на переговорах в Китае призвал к мораторию на удары по объектам энергетики

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера прибыл с трехдневным визитом в Китай. Помимо двусторонних отношений, в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином обсуждалась и российско-украинская война.

Макрон в публичных комментариях по итогам встречи призвал Китай к более тесному сотрудничеству с Францией и другими странами Запада для завершения боевых действий.

Президент Франции заявил, что Париж призывает в кратчайшие сроки «по крайней мере» достичь моратория на удары, направленные на критически важную инфраструктуру. «Это является ключевым для будущей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, и в частности энергетическая инфраструктура, по-прежнему подвергается атакам России», — заявил он.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай надеется на достижение «справедливого и обязательного соглашения, приемлемого для всех сторон».

Китай на всем протяжении большой войны дистанцируется от нее и настаивает, что выступает за прекращение боевых действий и мирные переговоры. На Западе, в свою очередь, обвиняют Пекин в скрытой поддержке России.

В марте Россия и Украина при посредничестве США уже объявляли мораторий на удары по энергетическим объектам. Он действовал на протяжении 30 дней, при этом каждая из сторон (прямых переговоров между ними на тот момент не было) трактовала время его начала и окончания по-своему.

На протяжении всего времени действия моратория и Россия, и Украина обвиняли друг друга в его неоднократных нарушениях — при этом настаивая, что со своей стороны его полностью соблюдают. Независимые наблюдатели отмечали, что фактически взаимные удары хоть и не прекратились полностью, но их интенсивность значительно снизилась.

Константин (ЕС, ранее — Херсон). Мне понятно, что Трампу совершенно наплевать на будущее Украины, да и Европы в целом. Он хочет завершить войну на любых условиях. Главное, чтобы как можно быстрее появилась возможность записать эту «сделку» в список своих «великих побед». Человек он уже весьма пожилой, через три года истекают его последние президентские полномочия, и ему во что бы то ни стало нужно удовлетворить свое тщеславие, получив ту самую нобелевку и войти в историю как «величайший» президент США. А что будет после него — его, по сути, не волнует.

В то же время понятно, что ни Украина, ни РФ не способны достичь своих максимальных целей ни сейчас, ни в обозримой перспективе. Было бы наивно предполагать, что моя страна, ежедневно теряющая километры территории, людей и сталкивающаяся со все уменьшающейся военной поддержкой, внезапно сможет полностью переломить ситуацию. Сомнительна и реальная заинтересованность «союзников» в поражении РФ. Поэтому продолжение войны, на мой взгляд, уже давно не имеет рационального смысла. В таких условиях «план Трампа» для Украины выглядит лучшим из худших вариантов на данный момент.

Конечно, справедливо было бы, чтобы вопросы о будущем Украины решали прежде всего военные — те, кто встал на ее защиту, поставив на кон собственную жизнь. Но если представить, что мое мнение было бы кому-то нужно, то, вероятно, я бы поддержал принятие «плана Трампа» в целом, за исключением проработки нескольких критических моментов, таких как вопрос статуса русского языка или роль РПЦ.

Если взамен временно утраченных территорий и нарушенной справедливости Украина действительно получит реальный шанс на европейское будущее, восстановление, развитие и интеграцию в цивилизованное сообщество (фактически то самое, из-за чего война и началась), то, пожалуй, я бы поддержал такой вариант.

Я считаю, что самое важное — чтобы Украина сохранилась как независимое европейское государство. А в каких именно границах и конфигурациях — уже вопрос второстепенный. Возможности вернуть оккупированные территории у Украины обязательно появятся в будущем. Например, можно будет воспользоваться политическим кризисом внутри РФ, который, без сомнения, рано или поздно настанет.

