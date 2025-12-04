Президент РФ заявил, что «ДНР и ЛНР освободят в любом случае»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «будут освобождены в любом случае».

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — заявил Путин в большом интервью телеканалу India Today (цитата дается по ТАСС).

По словам Путина, жители этих регионов Украины «проголосовали за независимость». «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить <…> выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитали воевать, ну, вот, сейчас довоевались», — заявил президент РФ (цитата по РИА Новости).

Полностью интервью выйдет в 21:00 по местному времени, на момент публикации новости были обнародованы его отрывки.

Интервью индийским СМИ Владимир Путин дал в преддверии визита в эту страну, который начнется 4 декабря.

Переход под контроль России всего Донбасса, включая территории, не занятые войсками РФ, является одним из пунктов мирного плана, представленного администрацией президента США Дональда Трампа.