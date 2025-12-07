Зеленский рассказал о «долгом и содержательном» разговоре с Уиткоффом и Кушнером. По данным Axios, обсуждение вопроса территорий было «сложным»

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 декабря рассказал в своих соцсетях, что провел «долгий и содержательный» телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Он назвал беседу «предметной и конструктивной».

«Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом», — заявил Зеленский.

Он добавил, что ждет от секретаря Совета национальной безопасности Рустема Умеров и начальника Генштаба Андрея Гнатова подробный отчет о переговорах с американской стороной. Ранее Умеров и Гнатов находились во Флориде, где встречались с американской делегацией.

Axios со ссылкой на источники пишет, что разговор Зеленского с представителями Трампа продолжался два часа. По словам одного из собеседников издания, обсуждение территориального вопроса было «сложным». Россия по-прежнему требует, чтобы украинские войска покинули ту часть Донбасса, которую они контролируют, но США «пытаются выработать новые идеи для решения проблемы».

По данным Axios, Уиткофф и Кушнер собирают предложения с обеих сторон и подталкивают к уступкам как Путина, так и Зеленского.

Вечером 4 декабря во Флориде прошли новые переговоры Украины и США по мирному урегулированию. Это была первая встреча американцев с украинцами после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, где они провели переговоры с Владимиром Путиным. «Участники [переговоров] обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могли бы привести к прекращению войны. Американцы и украинцы также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорилось в сообщении Госдепа США.

