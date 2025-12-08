«Я немного разочарован». Трамп заявил, что Зеленский «еще не ознакомился» с мирным предложением США

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не готов» подписать американский план по прекращению российско-украинской войны. По словам Трампа, Зеленский с ним даже не ознакомился.

Об этом Трамп сказал журналистам перед церемонией вручения наград Центра Кеннеди, передает The Hill. Из слова президента США не ясно, идет ли речь о ранее известном мирном плане или о новом предложении.

«Должен сказать, я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с [мирным] предложением — так было несколько часов назад. Его людям он понравился, но ему — нет», — сказал Трамп.

По мнению президента США, Россия «предпочла бы получить всю страну», но согласна на условия мирного плана.

«Россию, как я понимаю, согласна [на мирный план США], но не уверен, что Зеленского он устраивает», — добавил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря сообщил о «долгом, и содержательном» разговоре со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По его словам, стороны обсудили «ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России». Он добавил, что ждет от секретаря Совета национальной безопасности Рустема Умеров и начальника Генштаба Андрея Гнатова подробный отчет о переговорах с американской стороной. Ранее Умеров и Гнатов встречались во Флориде с американской делегацией.

В начале декабря Кушнер и Уиткофф встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. В Кремле заявили, что на встрече «что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса».

Читайте также

Война Тысяча триста восемьдесят третий день. Переговоры между США и Украиной по мирному соглашению с Россией завершились без особого прогресса. Нерешенными остаются вопросы о территориях и гарантиях безопасности

Читайте также

Война Тысяча триста восемьдесят третий день. Переговоры между США и Украиной по мирному соглашению с Россией завершились без особого прогресса. Нерешенными остаются вопросы о территориях и гарантиях безопасности