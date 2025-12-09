[Президент Украины Владимир] Зеленский должен взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть, потому что он проигрывает.

Проиграла ли Украина войну? Вы знаете, еще до того, как я вернулся в Белый дом 10 месяцев назад, они потеряли часть побережья, большую часть. Вы посмотрите на карты. Сейчас — еще больше. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли. Это, конечно, сложно назвать победой.

Какая страна сейчас находится в более сильной переговорной позиции? Вне всякого сомнения, это Россия. Она гораздо больше. С Россией всегда непросто, у нее есть преимущество и всегда было. Она намного больше, она в этом смысле намного сильнее. Я отдаю должное Украине, ее народу, ее военным — за их храбрость, за их борьбу. Но, знаете ли, в какой-то момент, как правило, побеждает сила.

Это не моя война. Это война Джо Байдена. Единственная причина, по которой меня это действительно волнует, заключается в том, что я не хочу видеть, как убивают молодых, красивых людей.

Зеленский — отличный продавец, я зову его , который был одним из величайших людей на Земле, он мог продать что угодно кому угодно. Зеленский уговорил Джо Байдена выделить ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, к чему это привело, чего ему это стоило. Около 25% его страны потеряно.

Но, будем честными по отношению к Байдену, Крым отдал [Барак] Обама. Украине пришло время провести выборы — давно их не было и это не очень правильно. Не знаю, кто победит, возможно, Зеленский, но у украинского народа должен быть выбор. Они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия. Этой войны не должно было быть и она бы не началась и не шла бы четыре года, если бы я был президентом. Если бы я не стал президентом, у нас могла бы быть уже Третья мировая.

Высказывания Трампа отредактированы с сохранением их смысла. Полностью его интервью журналистке Politico Даше Бернс можно прочитать здесь.

Фото на обложке: Nathan Howard / Reuters / Scanpix / LETA