Axios: США начали давить на Украину, чтобы она пошла на «крупные территориальные уступки»

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с серьезным давлением со стороны Соединенных Штатов, которые пытаются заставить его пойти на «крупные территориальные уступки» для заключения перемирия. Об этом изданию Axios рассказали два украинских чиновника, пожелавшие остаться неназванными. При этом собеседники издания считают, что давление США на Украину сильнее, чем на Россию.

По словам источников, Зеленского, в частности, пытались подтолкнуть к тому, чтобы он дал четкое согласие на территориальные уступки во время телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Было ощущение, что США пытаются по-разному продать нам желание России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это в телефонном разговоре», — сказал украинский чиновник.

Один из собеседников издания отметил, что в ходе телефонного разговора обсуждалась более жесткая для Украины версия мирного плана, о которой Зеленского известили незадолго до звонка. В частности, сообщил он, новая версия включает в себя более жесткие требования по таким вопросам территорий и контроль над атомной электростанцией в Запорожье, но при этом оставляет без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

О том, что США усилили давление на Украину 8 декабря сообщал и телеканал France24 со ссылкой на AFP. «Американцы давят „быстрее, быстрее, быстрее“», — сказал источник агентства, знакомый с ходом переговоров. Украина, добавил он, «не может согласиться на все, не проработав детали».

Владимир Зеленский 6 декабря сообщил о «долгом и содержательном» разговоре со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По его словам, стороны обсудили «ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России». Он добавил, что ждет от секретаря Совета национальной безопасности Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова подробный отчет о переговорах с американской стороной. Ранее Умеров и Гнатов встречались во Флориде с американской делегацией.

Президент США Дональд Трамп 7 декабря заявил, что Зеленский «не готов» подписать американский план по прекращению войны России с Украиной. Трамп также сообщил, что «немного разочарован» тем, что Зеленский «еще не ознакомился» с мирным предложением США.

