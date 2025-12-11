Слишком многие думают, что время на нашей стороне. Это не так. Россия вернула войну в Европу и будет готова напасть на НАТО в течение пяти лет. Она стала еще более наглой и безрассудной. Мы — следующая цель России и уже находимся в опасности. Конфликт уже у наших дверей. Он придет в каждый дом. По масштабам он может быть сравним с тем, что пережили наши деды и прадеды. Эту трагедию можно предотвратить: действовать быстрее, инвестировать в оборону, продолжать поддерживать Украину. Если вы любите язык и не хотите говорить по-русски, это крайне важно — в противном случае Путин не остановится на Украине. Я давно перестал пытаться понять, что у него в голове. Я смотрю на факты: есть диктатор, готовый пожертвовать собственных граждан — из-за безумной идеи о какой-то исторической цели. Мы должны быть готовы.

Это выступления генсека НАТО Марка Рютте на конференции по безопасности в Берлине. По материалам The Guardian.

Фото на обложке: Juliane Sonntag / IMAGO / Scanpix / LETA