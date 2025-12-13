Война Тысяча триста восемьдесят девятый день. Уиткофф встретится с Зеленским в Берлине. Европа опасается российского «троянского коня» в мирном соглашении

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Трамп отправил своих переговорщиков встречаться с Зеленским и европейскими лидерами. Европа опасается российского «троянского коня» в мирном соглашении

В процессе мирного урегулирования войны ожидается следующий этап, на котором переговорщики Дональда Трампа — его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер — должны встретиться в Берлине с Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Франции и Великобритании, пишут Axios, The Wall Street Journal и Bloomberg.

По информации Axios и Bloomberg, встреча пройдет в понедельник, 15 декабря; у WSJ — «в эти выходные». Отправить Уиткоффа и Кушнера в Европу, как пишет Axios, президента США убедили последний раунд американо-украинских переговоров 11 декабря и онлайн-встреча переговорщиков Трампа с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании, которая прошла 12 декабря. Обе встречи показали «достаточный прогресс».

Вместе с этим Белый дом продолжает оказывает сильное давление на Украину, чтобы она одобрила мирный план — но пока территориальные уступки остаются главным камнем преткновения, пишет Axios. Тем не менее, по словам собеседника издания в Белом доме, США «рассматривают как прогресс» слова Зеленского, что Украина могла бы провести референдум по вопросу территорий. Он сказал об этом 11 декабря, отвечая на вопросы украинских журналистов и добавил, что «американцы ищут какой-то формат» для Донбасса. «Они обсуждали вопрос о „свободной экономической зоне“. Американцы называют это так, а русские „демилитаризованной зоной“», — сказал Зеленский.

Еще одним спорным вопросом остаются гарантии безопасности. По словам высокопоставленного источника Axios в Белом доме, администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, основанные на , которые будут одобрены конгрессом и будут иметь «юридически обязывающий характер».

Собеседник издания рассказал, что сейчас предусмотрены три отдельных соглашения — о мире, о гарантиях безопасности и о послевоенном восстановлении Украины — и последние переговоры впервые дали украинской стороне «полное видение того, что будет на следующий день [после войны]». «Когда люди видят, что они получат, а не только то, что от них требуется, они гораздо охотнее готовы двигаться дальше», — отметил он. «Согласно текущему предложению, война завершится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самые масштабные и самые сильные гарантии безопасности за всю свою историю, а также очень значительный пакет экономического процветания», — добавил источник Axios.

Европейские чиновники тем временем опасаются, что мирное соглашение, как пишет Bloomberg, будет содержать «троянского коня» России. Их беспокоит, что создание демилитаризованной зоны в Донбассе даст Москве прикрытие для развертывания сил в регионе и последующих «операций под ложным флагом», чтобы создать предлог для нового вторжения. Об этих опасениях также пишет WSJ. Еще одним риском собеседники Bloomberg считают вмешательство Москвы в возможный референдум или выборы в Украине, которые могут последовать после заключения мира.

Война в фотографиях. Одесса

С наступлением зимы российские войска регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру в Украине, в результате чего жители по всей стране остаются без тепла и света. В ночь на 13 декабря российская армия атаковала Одесскую и Николаевскую области. В Одессе большая часть города осталась без электричества, а движение городского транспорта было приостановлено. Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила по Украине более 450 ударных дронов и 30 ракет разных типов. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, без электричества по всей стране остались более миллиона абонентов.

Житель Одессы в поврежденном после российского удара доме, 13 декабря 2025 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Дом, поврежденный в результате удара по Одессе, 13 декабря 2025 года Тимофей Мельников

Тимофей Мельников Жители Одессы в очереди за питьевой водой, 13 декабря 2025 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Ангелина (Краматорск). Несколько дней назад мы переехали из Краматорска, потому что бои идут уже в Константиновке, а это через один город от нас. Квартиру мы почти год пытались продать, чтобы купить жилье в другом месте. Но никто сейчас не покупает и не продает квартиры в Краматорске. Можно продать совсем за бесценок, 10–15% от реальной стоимости. Кто и зачем так покупает — не знаю. Может, чтобы сдавать военным, или кто думает, что русские потом им признают их бумаги [права собственности] на эти квартиры.

Мы долго думали, как нам сделать. Мужа убили в 2024 году, он был в ВСУ добровольцем. Если город отдадут русским, нам из-за мужа всей семье конец. Даже если нет, я в жить не смогу после того, как они убили моего мужа. Так что все равно уезжать. В Мариуполе многие [уехавшие из-за боев жители] поехали через Европу [и затем через РФ обратно в оккупированный город] и там продали свои квартиры, деньги получили.

Очень страшно, что так получается. Никто почти не верит, что город останется в Украине. Повылезли те, кто молчал раньше: говорят, что будут ждать русских, уже даже не стесняются ничего.

Довоевались, допереговаривались. Пошли они все в задницу со своей войной и политикой. До нас никому дела нет.

Поделитесь вашими мыслями о войне

