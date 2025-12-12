Война Тысяча триста восемьдесят восьмой день. ЕС договорился о бессрочной блокировке активов РФ. Это главный шаг на пути к «репарационному кредиту» Украине. Венгрия и Бельгия не смогут этому помешать

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Вчера вечером постпреды стран ЕС согласовали блокировку замороженных активов российского Центробанка на неопределенный срок. Это действие может стать ключевым для принятия итогового решения о передаче этих активов Украине.

До сих пор активы формально были заморожены в рамках общеевропейских санкций, которые необходимо продлевать каждые полгода, для чего каждый раз требуется единогласное одобрение всех стран Евросоюза.

Однако на прошлой неделе на фоне практически неизбежного вето со стороны Венгрии или Словакии Еврокомиссия предложила новый вариант — применить для блокировки активов Статью 122 Договора о функционировании ЕС, которая позволяет в случае «чрезвычайных экономических обстоятельств» принимать решения квалифицированным большинством, а не единогласно. Еврокомиссия заявила, что полномасштабная война между РФ и Украиной сама по себе нанесла серьезный экономический ущерб ЕС, так как вызвала нарушение цепочек поставок, снижение инвестиций и покупательной способности.

Ранее 122-я статья ЕС задействовалась, в частности, для предотвращения последствий мирового финансового кризиса: в 2010 году на ее основе были созданы механизмы финансовой помощи наиболее пострадавшим странам, таким как Греция — несмотря на несогласие государств, не входивших в еврозону. Также ее использовали во время пандемии ковида, чтобы финансировать краткосрочные пособия по безработице в условиях локдаунов.

Теперь находящиеся в Евросоюзе 210 миллиардов евро будут разблокированы только после того, когда действия России «объективно перестанут представлять существенные риски» для европейской экономики, а Москва выплатит Киеву репарации «без экономических и финансовых последствий» для ЕС.

Принятое вчера решение (его еще должны одобрить лидеры стран ЕС, но это формальность), во-первых, устраняет одно из наиболее сильных опасений Бельгии по поводу необходимости возврата средств России в случае быстрого прекращения военных действий и снятия санкций — теперь деньги можно будет не отдавать сколь угодно долго, пока сам ЕС не решит, что финансовая ситуация пришла в норму.

Во-вторых, решение открывает дорогу для передачи этих средств на «репарационный займ» Украине — на основе этой же 122-й статьи. Его также можно будет принять квалифицированным большинством, несмотря на несогласие Венгрии и Словакии (которые изначально выступали против этой идеи) — и даже самой Бельгии (которая в первую очередь опасается судебных исков в свой адрес со стороны России).

Власти Бельгии ранее заявляли, что готовы согласиться на «репарационный кредит» только при наличии солидарных гарантий со стороны всех остальных стран ЕС на покрытие последствий российских судебных исков — в том числе, арбитражных издержек, процентов и упущенной выгоды от инвестиций. В Брюсселе говорили, что принятие решения о «репарационном кредите» без выполнения этих уступок будет равносильно банкротству страны — так как самостоятельно она не сможет рассчитаться с Россией после окончания войны.

Другие страны ЕС соглашались дать гарантии, однако лишь ограниченные. Их обсуждение сейчас продолжается. Итоговое решение о «репарационном кредите», как ожидается, будет принято на саммите Евросоюза в конце следующей недели.

Война в фотографиях. Тверь

Украинские беспилотники сегодня рано утром атаковали Тверь. В результате был поврежден многоэтажный жилой дом, пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Тверь находится на расстоянии более 500 километров от российско-украинской границы. В ВСУ не комментировали цели атаки.

Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Виталий (Киев). Перед тем, как человек говорит о плане [США по мирному урегулированию], нужно, чтобы он начинал с того, где он находится и в каком положении. Легко говорить «ни шагу назад», когда ты где-то в Европе или в маленьком городке, который за четыре года не слышал ни одного взрыва.

У меня бронь, поэтому война меня затрагивает меньше, но я год был в розыске ТЦК и знаю, как это — быть по ту сторону закона.

Теперь о плане — о плане, который мы заслужили, исходя из нашего текущего положения. Кому не нравится — и мужчинам, и женщинам очень просто пойти в ТЦК и улучшить положение страны. Может, тогда и пункты плана станут лучше.

Как по мне, так лучше без территорий, но с людьми. Многие хотят просто сбежать, как только появится возможность — и таких людей становится все больше и больше.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста восемьдесят седьмой день. Что происходит с мирным планом? США придумали «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» (что это значит, непонятно)

О чем мы писали накануне

Война Тысяча триста восемьдесят седьмой день. Что происходит с мирным планом? США придумали «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» (что это значит, непонятно)

«Медуза»