Война Тысяча триста восемьдесят седьмой день. Что происходит с мирным планом? США придумали «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире» (что это значит, непонятно)

Украинское издание «Зеркало недели» рассказало подробности того, как разрабатывают план по завершению российско-украинской войны. Журналисты пишут, что ознакомились с этого документа, однако публикуют лишь пересказ его содержания, а не документ целиком. Свой источник издание не раскрывает.

План, как пишет «Зеркало недели», теперь состоит из четырех отдельных документов. Это соглашение между Украиной, РФ, США и , состоящее из 20 пунктов, рамочные гарантии безопасности для Украины (три пункта), обязательства США по НАТО (четыре пункта) и отдельное соглашение между РФ и США из 12 пунктов.

Вот ключевые изменения по сравнению с первоначальной версией плана из 28 пунктов, появившейся в СМИ в середине ноября:

Демилитаризованная зона в Донецкой области составит 30% ее территории (ранее эта площадь не уточнялась). Упоминания, что эта зона будет «международно признана как территория, принадлежащая Российской Федерации», в документе больше нет.

Запорожская АЭС будет перезапущена под контролем США (а не МАГАТЭ, как было ранее). Половину ее электроэнергии будет получать Украина, куда пойдет вторая половина — не уточняется.

Требования от Украины закрепить в конституции отказ от вступления в НАТО в документе больше нет. Однако США со своей стороны дадут России гарантии, что альянс не будет больше расширяться и не пригласит Украину стать его членом.

Численность армии Украины предлагается ограничить 800 тысячами военнослужащих, а не 600, как предлагалось ранее.

США и Европа создадут некий «фонд акций» на 200 миллиардов долларов для инвестирования в восстановление Украины.

Выборы в Украине должны быть проведены «как можно скорее» после окончания боевых действий. В первоначальном варианте оговаривался конкретный срок — 100 дней.

Гарантии безопасности Украине, отмечает «Зеркало недели», как и в первоначальном документе, прописаны расплывчато. Предполагается, что они будут аналогичны пятой статье Устава НАТО, однако при этом не обязуют союзников защищать Украину военным путем при новой агрессии РФ. США, НАТО и Европа лишь должны провести «немедленные консультации» с Украиной, на которых решается, какие меры необходимо принять — это может быть как военный ответ, так и просто помощь в логистике и разведке или дипломатические усилия.

The Wall Street Journal в своем материале пишет, что США на прошлой неделе также передали европейцам документ, который описывает реинтеграцию России в мировую экономику. По данным издания, он предполагает инвестиции американских компаний в стратегические сектора и помощь в восстановлении поставок российской энергии в Западную Европу.

Газета Financial Times, в свою очередь, сообщает, что «обмен территориями», по мнению США, должен стать «неизбежной частью» любой мирной сделки. Спецпосланник Стивен Уиткофф, рассказали изданию два неназванных украинских чиновника, «одержим» идеей, что если Украина уступит России остающуюся у нее под контролем часть Донбасса, это позволит достичь спреведливого мира и избежать более длительной и разрушительной войны.

Спецпосланник Дэн Дрисколл, рассказали FT европейские дипломаты, заявлял, что в рамках гарантий безопасности Украине США планируют создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону в мире». Украинские участники переговоров сообщили изданию, что Вашингтон продвигает идею аналога зоны, разделяющей Северную и Южную Корею.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус накануне сообщал, что в рамках мирного плана обсуждается возможность вступления Украины в Евросоюз уже в 2027 году (в версии плана, о которой рассказывает «Зеркало недели» также фигурирует эта дата). Это, по мнению авторов идеи, будет способствовать развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией в Украине. Как это может быть реализовано в такие кратчайшие сроки — неясно.

Официально ни одна из сторон никак не комментирует деталей будущего мирного соглашения и изменений, которые появляются там в ходе переговоров. Накануне вечером источники Axios сообщили, что власти Украины передали США свой ответ на последний проект американского плана, который содержит комментарии и предлагаемые поправки, «чтобы сделать все это выполнимым». Ожидается, что сегодня представители Украины и США продолжат обсуждение деталей онлайн.

Война в фотографиях. Киев без света

В большинстве регионов Украины из-за российских атак по энергетической инфраструктуре каждый день на несколько часов планово отключают свет. Сегодня по графику некоторые районы Киева будут без света по 17 часов — это одни из самых масштабных плановых отключений в украинской столице с начала войны.

Правительство страны по итогам сегодняшнего заседания дало региональным властям поручение оптимизировать потребление, а также пересмотреть список объектов критической инфраструктуры. Благодаря этому власти уже к выходным ожидают сокращения длительности ежедневных отключений.

На фото — группа детей с фонариками идет по подземному переходу во время отключения электроэнергии.

Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Георгий (Мелитополь). Вот что думаю. Сейчас у вас каждый день фотографии из Констахи [Константиновки], из Доброполья, как все разрушено и разбито. Если бы русские не взяли Мелитополь в первые дни вторжения, он сейчас бы так же выглядел. Спасибо, не надо.

Все в интернете очень любят спрашивать: а как же так можно, Славянск и Краматорск отдать без боя, с населением, там же люди. Ну ок, тогда обороняйте, отдайте тогда с боями. [В итоге] город в труху, половину населения соседи схоронят во дворе, а результат тот же — вот как Покровск не отдали, молодцы, что поборолись, спасибо за участие.

