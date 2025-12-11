The Wall Street Journal: США передали Европе план возвращения России в мировую экономику. Европейские чиновники сравнивают это с Ялтинской конференцией

Администрация Дональда Трампа в последние недели передала европейским партнерам несколько документов, в которых изложено ее видение восстановления Украины после войны и возвращения России в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Один из документов содержит подробный план того, как американские финансовые и другие компании смогут получить доступ примерно к 200 миллиардам долларов замороженных российских активов для проектов в Украине. Они включают, например, строительство в Украине нового дата-центра, который будет питаться от Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими войсками.

Другой документ описывает возвращение российской экономики в мировую. Он предполагает инвестиции американских компаний в стратегические сектора — от добычи редкоземельных элементов до бурения нефти в Арктике — и помощь в восстановлении поставок российской энергии в Западную Европу.

Еврокомиссия хочет использовать замороженные российские активы для обеспечения «репарационного кредита» Украине, но американские чиновники, участвующие в переговорах, говорят, что этот подход быстро исчерпает средства. Вашингтон же, напротив, готов привлечь частный капитал, чтобы инвестировать эти деньги и увеличить сумму — по словам одного из источников, под американским управлением она могла бы вырасти до 800 миллиардов долларов.

Однако европейские чиновники опасаются, что подход США даст России передышку, необходимую для того, чтобы разогнать свою экономику и стать сильнее в военном отношении, пишет WSJ. Из новой оценки западной разведки, с которой ознакомилась газета, следует, что Россия технически находится в состоянии рецессии уже полгода, и проблемы поддержания военной экономики при одновременных попытках контролировать цены создают системный риск для ее банковского сектора. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Франции и Великобритании 8 декабря, что относится к предложениям США «скептически».

Один из европейских собеседников WSJ сравнил планы США с идеями Трампа о создании «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа. Другой назвал предполагаемые американо-российские сделки «экономической версией» конференции в Ялте 1945 года, когда победители Второй мировой войны делили Европу. «Это как Ялта», — сказал источник WSJ.

Предложения по использованию замороженных на Западе российских активов для совместных с США инвестиционных проектов содержались еще в самой первой версии мирного плана, которая состояла из 28 пунктов — в конце ноября ее опубликовало издание Axios. Затем в ходе переговоров США с Украиной этот план дорабатывался и менялся — сейчас его обсуждение продолжается.

Вопрос об использовании российских активов стал одним из ключевых и вызвал противоречия не только между Европой и США, но и в самой Европе. Еврокомиссия предлагает выдать Украине «репарационный кредит» под залог этих денег, который Киев сможет вернуть как только Россия компенсирует ущерб после войны. Против этого плана выступает Бельгия, в депозитарии которой хранится основная часть российских замороженных активов.

