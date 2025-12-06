Politico назвало Бельгию «самым ценным активом России» Все из-за бельгийского премьера Барта де Вевера. Он отбивается от плана изъять замороженные российские активы (и не верит, что Россия может проиграть Украине)

Барт де Вевер Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Евросоюз никак не может согласовать «репарационный кредита Украине под залог замороженных российских активов. Главным (хотя и не единственным) препятствием является Бельгия. Именно там хранится львиная доля активов Центробанка РФ, которые были заблокированы в Европе в 2022 году. Премьер-министр Бельгии 54-летний Барт де Вевер активно отбивается от предложенного Еврокомиссией плана «репарационного кредита», потому что уверен, что в текущем виде он оставляет его страну один на один с угрозой возмездия со стороны России. Рассказываем, кто такой Барт де Вевер и чего именно он опасается.

В 2022 году ЕС заблокировал активы Центробанка РФ. И пытается придумать легальный способ использовать их для поддержки Украины

После того, как Россия вторглась в Украину, в разных странах мира было заблокировано около 300 миллиардов евро активов российского государства (это оценка ЕС, по другим оценкам — даже больше). Из 300 миллиардов 210 удерживает Евросоюз, а из этих 210 миллиардов 180 лежат в Бельгии. Там в международном депозитарии Euroclear находятся ценные бумаги, в которых российский Центробанк держал свои резервы. То есть Бельгия аккумулировала у себя как минимум 60% замороженных активов РФ.

Западные страны договорились о том, что Россия не должна получить эти деньги назад до тех пор, пока не прекратит войну с Украиной и не выплатит репарации. Но Россия не делает ни того, ни другого. Тем временем украинская экономика остро нуждается в деньгах, а власти Евросоюза, которые и так помогают Украине, пытаются найти способ поддержать ее, не обременяя дополнительно своих налогоплательщиков. В 2024 году ЕС начал перечислять Киеву процентный доход от замороженных российских активов. Однако в 2025 году этого стало недостаточно.

Тогда Еврокомиссия предложила идею «репарационного кредита» Украине. Этот план предусматривает, что Европа предоставит Украине кредит на 140 миллиардов евро под залог активов России, замороженных в ЕС. Украина должна будет погасить кредит, когда война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и Россия снова сможет их использовать. Однако реализация этого плана буксует — в первую очередь из-за противодействия Бельгии.

Барт де Вевер сравнивал Путина с Гитлером. А теперь Бельгию (в лице де Вевера) называют «самым ценным активом России»

В феврале 2025 года новым премьер-министром Бельгии стал Барт де Вевер — мэр Антверпена и лидер фламандской националистической партии N-VA, которая под его руководством за 20 лет превратилась в крупнейшую политическую силу страны.

Дед де Вевера был функционером Фламандского национального союза — крайне правой партии, которая сотрудничала с нацистами во время оккупации Бельгии (де Вевер называл коллаборационизм «ужасной ошибкой»). Его отец состоял в партии Народный союз, добивавшейся независимости Фландрии.

Сам де Вевер тоже последовательно выступал за расширение автономии Фландрии и ее постепенный выход из состава Бельгии, но, похоже, смягчил свою позицию. В январе 2025 года, незадолго до вступления в должность премьер-министра, он заявил, что готов возглавить правительство, «если дальнейшее развитие автономии Фландрии не станет табу».

Де Вевер — историк по образованию, он увлекается Древним Римом, бегает марафоны и носит необычные костюмы из антверпенских ателье. После начала большой войны России с Украиной он называл Владимира Путина «психопатом» и «безумцем». «Я обычно скептически отношусь к историческим аналогиям, но на этот раз параллели действительно есть, и они меня беспокоят. Путин напоминает Гитлера. Германию унизили после Первой мировой войны, Россию — после холодной войны. В обеих странах появился автократический лидер с четкой целью: отменить это унижение. В Германии это был Гитлер, в России — Путин», — говорил де Вевер в марте 2022 года.

Неприязнь к Путину не мешает ему теперь открыто сопротивляться плану использовать российские активы, замороженные в Бельгии. Из-за этого Politico в недавней статье назвало Бельгию (в лице ее премьера) «самым ценным активом России».

Де Вевер говорит, что Бельгия не собирается рисковать в одиночку. Euroclear угрожает властям Евросоюза судом

23 октября лидеры Евросоюза прибыли на саммит в Брюссель, надеясь согласовать решение об использовании российских активов для «репарационного кредита» Украине. «Премьер-министры и президенты разных стран были настолько убеждены, [что все получится], что уже спорили между собой о том, как потратить деньги», — пишет Politico.

Однако Барт де Вевер, по данным издания, заявил коллегам, что риск ответных мер со стороны России слишком велик — и что если Москва когда-нибудь подаст в суд на Бельгию или депозитарий Euroclear и выиграет, что им придется самим компенсировать ей изъятые активы. Де Вевер назвал это «безумием». Его реакция стала неожиданностью для функционеров Еврокомиссии, отмечает Politico.

Де Вевер продолжил настаивать на своем. В конце ноября он направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором заявил, что план с «репарационным кредитом» вызовет хаос на финансовых рынках ЕС и лишит Украину возможности направить российские средства на послевоенное восстановление. «В весьма вероятной ситуации, когда Россия в итоге не будет официально признана проигравшей стороной, она, как показывает история в других случаях, будет на законных основаниях требовать возврата своих суверенных активов», — добавил де Вевер в письме.

Выступая публично, он подчеркивал, что Бельгии лояльна своим европейским партнерам и Украине, но «никогда не согласится взять на себя риски такой операции в одиночку». «Мы не собираемся взваливать сотни миллиардов евро на плечи [бельгийцев]. Ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо еще», — заявил де Вевер 3 декабря. Его позицию активно поддерживает и Euroclear. Директор депозитария Валери Урбен говорила, что план Еврокомиссии нереалистичен и демонстрирует «непонимание того, как работают Euroclear и финансовые рынки». Ранее Урбен не исключала, что может даже подать в суд на власти ЕС, если они конфискуют российские активы, заблокированные в Euroclear.

«Кто всерьез верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла…»

Давление по этому вопросу невероятное. У меня есть команда, которая работает над этим днем и ночью. Это была бы красивая история: забрать деньги у злодея, Путина, и отдать хорошему парню, Украине. Но украсть замороженные активы другой страны, ее суверенные фонды, — такого еще никогда не делали. Речь идет о деньгах Центрального банка России. Даже во время Второй мировой войны никто не конфисковал деньги Германии. Во время войны суверенные активы замораживают. А в конце войны проигравшее государство должно отказаться от всех или части этих активов, чтобы возместить ущерб победителям.

Но кто всерьез верит, что Россия проиграет в Украине? Это сказка, иллюзия. Даже нежелательно, чтобы она проиграла и чтобы в стране, обладающей ядерным оружием, воцарилась нестабильность. И кто верит, что Путин легко смирится с конфискацией российских активов? Москва дала нам понять, что в случае изъятия Бельгия и я лично будем ощущать последствия «вечно». На мой взгляд, это довольно долгий срок…

Россия также может конфисковать некоторые западные активы: у Euroclear в России [лежит] 16 миллиардов. Все бельгийские заводы в России тоже могут быть отобраны. А если Беларусь и Китай тоже конфискуют западные активы? Кто-нибудь всерьез это продумал? Нет, не продумал. Я спросил своих европейских коллег, готовы ли они разделить риски, которым подвергается Бельгия. Только Германия сказала, что готова… Без разделения рисков я буду делать все, чтобы заблокировать этот план. Всё.

Это цитата из интервью, которое де Вевер дал 2 декабря. В последующие дни его претензии не были сняты. Фон дер Ляйен надеется согласовать план об использовании замороженных российских активов для помощи Украине до следующего саммита лидеров ЕС 18 декабря. Канцлер Германии Фридрих Мерц тоже спешит: как сообщал Politico, он опасается, что, если план «репарационного кредита» не реализуется, нагрузка падет на немецких налогоплательщиков.

Кроме Бельгии, против использования российских активов выступают США (у них свои интересы). И еще может выступить Венгрия

Бельгия — не единственная помеха для выдачи Украине «репарационного кредита». Против него также выступают Европейский центробанк и США. По информации Politico, летом 2025 года американские официальные лица прямо заявили представителю ЕС, что хотят вернуть России ее активы после заключения мирного соглашения с Украиной. Мирный план Дмитриева — Уиткоффа, появившийся через пару месяцев, показал, что США не прочь получить прибыль с этих активов. Анонимный европейский политик отреагировал на это словами: «Уиткоффу нужно обратиться к психиатру». Хотя позднее выяснилось, что «поделиться» с США предложил представитель Кремля.

Еще одним препятствием может стать Венгрия. Российские активы в ЕС остаются замороженными, потому что каждые полгода лидеры всех стран ЕС, включая симпатизирующего Путину венгерского премьера Виктора Орбана, соглашаются продлевать санкции. Если Орбан передумает, Россия может снова претендовать на свои резервы, что создаст проблемы для Бельгии.

«В конечном счете [эта] задача может оказаться слишком сложной даже для высококвалифицированных юристов Еврокомиссии. Далеко не факт, что вообще существует юридическое решение, которое позволило бы обойти вето Венгрии и ответные меры России, удовлетворить Бельгию и при этом избежать необходимости заранее привлекать деньги европейских налогоплательщиков [на случай, если Россия добьется возврата своих активов]», — резюмирует Politico.