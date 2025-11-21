«Уиткоффу нужно к психиатру». Politico рассказал, как в Европе отреагировали на предложение отдать США прибыль от замороженных активов России

Европейские чиновники и дипломаты раскритиковали идею США об использовании замороженных российских активов, которая была изложена в плане Вашингтона о мирном урегулировании большой войны России и Украины, сообщило издание Politico 21 ноября.

В своем плане США предложили разморозить активы РФ, замороженные в странах Запада, и инвестировать часть средств — 100 миллиардов долларов — в «возглавляемые США меры по восстановлению» Украины. При этом план предусматривает, что Соединенные Штаты получат 50% прибыли от этой операции.

Несколько европейских дипломатов и чиновников заявили Politico, что опасаются, что предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа (его называют архитектором мирного плана США) может помешать им использовать замороженные активы для Украине. Европейские страны планировали договориться по этому вопросу в декабре.

Бывший французский чиновник заявил на условиях анонимности, что идея Уиткоффа «конечно же, скандальна». «Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение по использованию активов в интересах украинцев, а Трамп хочет извлечь из них прибыль. Это предложение, скорее всего, будет отвергнуто всеми», — сказал источник.

Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе сказал Politico, что, несмотря на желание Трампа, у президента США нет полномочий разморозить активы, хранящиеся в Европе. Правительственный чиновник одной из стран ЕС в беседе с изданием использовал «красноречивое ругательство» (какое именно, не уточняется), а высокопоставленный политик ЕС сказал: «Уиткоффу нужно обратиться к психиатру».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину страны Запада заморозили активы Центробанка России на более чем 200 миллиардов евро. Большая часть суммы — около 190 миллиардов — находится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Украина получает процентный доход от замороженных активов России.

Бельгия в ходе обсуждения «репарационного кредита» Украине потребовала предоставить более серьезные гарантии того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с этим кредитом.

Что США предлагают сделать с замороженными активами России

