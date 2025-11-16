Глава депозитария Euroclear заявила, что не исключает обращения в суд, если ЕС решит конфисковать замороженные российские активы

Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен не исключает судебных исков против европейских инстанций, если будет принято решение о конфискации замороженных российских активов.

«Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — сказала Урбен в интервью Le Monde. Отвечая на вопрос, рассматривает ли она подачу судебных исков, Урбен сказала: «Это не исключено», признав при этом, что ее команда пока не подготовила никаких материалов.

Урбен предупреждает, что конфискация противоречит международному праву о суверенности активов, принадлежащих государству и называет самым важным для Euroclear авторитет и доверие. «Мы — ключевое звено, которое должно оставаться безупречным для стабильности финансовых рынков», — говорит она.

По словам Урбен, «худший вариант» — что российские активы уйдут на финансирование займа Киеву, а Euroclear останется с обязательством возврата. «Если санкции снимут, Россия в любой момент может постучать в нашу дверь и потребовать возврата. Кто тогда вернет нам 140 миллиардов евро, чтобы перечислить их ей?» — сказала Урбен.

Le Monde отмечает, что этот сценарий не исключен: санкции в отношении России продлеваются каждые полгода, и каждый раз голосование зависит от стран, выступающих против — например, Венгрии и Словакии.

В 2022 году западные страны заморозили около 260 миллиардов евро активов российского Центробанка, находившихся в Европе. Большая часть этих денег (около 193 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

Европейские страны в поисках источников финансирования Украины рассматривали идею конфискации российских активов, но пока от нее отказались. В начале сентября 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного» кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов — с погашением после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ущерб. Однако Бельгия выступает против этого плана, опасаясь юридической ответственности и судебных исков. Решение об использовании этих денег отложено до декабря.

Читайте также

В Европе заблокированы активы сотен тысяч россиян. Они не чиновники и не миллиардеры. Они просто частные инвесторы Их дискриминируют только потому, что у них есть паспорт РФ. Жанна Немцова пытается это изменить

Читайте также

В Европе заблокированы активы сотен тысяч россиян. Они не чиновники и не миллиардеры. Они просто частные инвесторы Их дискриминируют только потому, что у них есть паспорт РФ. Жанна Немцова пытается это изменить