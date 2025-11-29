Кремль тайно ведет переговоры с Вашингтоном о совместном бизнесе сразу после заключения мира с Украиной. Белому дому идея нравится, пишет The Wall Street Journal

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф на встрече в Петербурге, 11 апреля 2025 года Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и представитель президента РФ Кирилл Дмитриев ведут неформальные переговоры об урегулировании российско-украинской войны уже девять месяцев, с февраля 2025 года. При этом российская сторона продвигает расширенную концепцию «мира через бизнес», что вполне заинтересовало Белый дом и американские компании, пишет The Wall Street Journal.

Стратегия Дмитриева состоит в том, чтобы представить Россию не как военную угрозу для США, а как «страну щедрых возможностей» и площадку для американских инвестиций, пишет издание, поговорившее с десятками бизнесменов и чиновников.

Фактически стороны в частном порядке разрабатывают план по спасению российской экономики объемом в два триллиона долларов . При этом американские компании первыми получат дивиденды, опередив конкурентов из Европы, отмечает WSJ.

В частности, Дмитриев продвигал план, по которому американские компании могли бы использовать 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ, замороженных в Европе, для совместных инвестпроектов и послевоенного восстановления Украины. Он же предлагал американским и российским компаниям вместе разрабатывать месторождения Арктики, а также осуществить совместную миссию на Марс с компанией SpaceX Илона Маска.

Журналисты WSJ выяснили, что многие частные американские компании уже ведут тайные переговоры о проектах с российскими партнерами. Они могут начать действовать сразу после заключения мира и снятия санкций с России.

Так, летом 2025-го ExxonMobil и «Роснефть» обсуждали в Дохе планы по возвращению американской компании в нефтегазовый проект «Сахалин-1».

Та же Exxon и миллиардер, глава Eldridge Industries Тодд Боэли интересовались покупкой зарубежных активов «Лукойла», которые российская компания была вынуждена выставить на продажу из-за американских санкций.

Спонсор предвыборной кампании Дональда Трампа и университетский друг его сына Джентри Бич вел переговоры с «Новатэком» об участии в проекте «Арктик СПГ»

Elliott Investment Management рассматривала возможность купить долю в трубопроводе «Турецкий поток», по которому российский газ поставляется в Европу.

Связанные с Кремлем миллиардеры Юрий Ковальчук и братья Ротенберги предлагали американцам концессии на добычу газа в Охотском море, а также разработку редкоземельных металлов в Сибири.

Стив Уиткофф в беседе с WSJ выразил надежду, что Россия, Украина и США в итоге станут деловыми партнерами.

«У России так много ресурсов, огромные территории. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов. Потому что все будут процветать», — резюмировал спецпосланник Трампа.

Напомним, в конце ноября в прессу попал мирный план Трампа по урегулированию российско-украинской войны. Как выяснили СМИ, его авторы — представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бывший советник Трампа, его зять Джаред Кушнер. Изначально документ состоял из 28 пунктов. В нем в том числе был указан пункт о выделении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов на программы по восстановлению Украины и получении США 50% прибыли от этой операции.

Позже представители США и Украины провели переговоры в Женеве, по итогам которых план сократился до 19 пунктов. По данным СМИ, из него пропали самые чувствительные для Киева пункты — о территориях, численности ВСУ и будущих отношениях Украины и НАТО. По версии Bloomberg, пункт об американских инвестициях и использовании замороженных активов Центробанка в обновленной версии тоже отсутствует.