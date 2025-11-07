Gunvor отказался от покупки зарубежных активов «Лукойла»

Швейцарская компания Gunvor не будет покупать зарубежные активы «Лукойла». Представитель нефтетрейдера Сет Пиетрас сообщил Politico, что предложение о покупке отозвано.

Такое решение было принято после того, как Минфин США заявил, что «пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства, «кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли».

Заявление Минфина представитель Gunvor назвал «основанным на в корне неверной информации и лживым».

Gunvor была основана в начале 2000-х годов шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом и российским предпринимателем Геннадием Тимченко, которого называют одним из близких друзей президента РФ Владимира Путина. В 2014 году Тимченко продал свою долю, Gunvor избежала санкций.

«Лукойл» объявил о продаже зарубежных активов после того, как США в октябре 2025 года ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний.

Читайте также

Зарубежные активы «Лукойла» получит Gunvor. Это компания, которую основал шведский бизнесмен Торбьерн Торнквист вместе с Геннадием Тимченко — другом Путина Теперь Gunvor полностью принадлежит Торнквисту — и он не разорвал связей с Россией

Читайте также

Зарубежные активы «Лукойла» получит Gunvor. Это компания, которую основал шведский бизнесмен Торбьерн Торнквист вместе с Геннадием Тимченко — другом Путина Теперь Gunvor полностью принадлежит Торнквисту — и он не разорвал связей с Россией