Торбьерн Торнквист во время интервью в Хьюстоне, штат Техас, 10 марта 2025 года Kaylee Greenlee / Reuters / Scanpix / LETA

В конце октября «Лукойл» попал под американские санкции — и уже через несколько дней объявил о продаже своих зарубежных активов швейцарскому нефтетрейдеру Gunvor. Сейчас им владеет шведский бизнесмен Торбьерн Торнквист. Он основал компанию в начале 2000-х годов вместе с миллиардером Геннадием Тимченко — одним из ближайших друзей Владимира Путина. В 2014 году Тимченко продал свою долю. В 2022-м Gunvor, который когда-то был крупнейшим экспортером российской нефти, «быстро сократил» объемы торговли, пишет The Wall Street Journal. Однако Торнквист, как утверждает «Новая газета Европа», сохраняет связи с Россией. Он продолжает ездить в Россию. Он женат на россиянке, а его семье принадлежит дом на Рублевке — по соседству с бывшим командующим российскими войсками в Украине Сергеем Суровикиным.

США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Лукойла» и «Роснефти», 23 октября. Спустя четыре дня «Лукойл» объявил о продаже своих активов, а еще через три дня последовало заявление о сделке с нефтетрейдером Gunvor, принадлежащим шведскому бизнесмену Торбьерну Торнквисту. По словам знакомых с Торнквистом людей, для него это характерно — он известен тем, что может «действовать быстро и решительно, опережая конкурентов».

Цена и структура сделки неизвестны. Некоторые источники на рынке предполагают, что зарубежные активы «Лукойла» могут быть оценены примерно в 20 миллиардов долларов. Бывший коллега Торнквиста, работавший над другой крупной покупкой в 2012 году, отметил, что даже сам владелец Gunvor, возможно, не имеет ответов на все вопросы. «Если он видит сделку и считает ее выгодной, он ее заключит», — говорит собеседник WSJ.

71-летний Торнквист вырос в Стокгольме. Он начал свою карьеру в 1970-х годах в British Petroleum, потом занялся продажей российского мазута, а в 1997-м основал компанию-предшественника Gunvor вместе с Геннадием Тимченко — одним из ближайших друзей Владимира Путина. У двух основателей был, как говорил сам Торнквист, «отличный контакт». После того, как Тимченко в 2003 году купил особняк с видом на Женевское озеро, Торнквист приобрел дом прямо напротив. Оба они увлекаются теннисом, отмечает WSJ.

Компания была основана Торбьерном Торнквистом и Геннадием Тимченко. В 2005 году, как выяснили «Ведомости», третьим акционером нефтетрейдера стал Петр Колбин — друг детства Путина, которого журналисты-расследователи называли «кошельком» российского президента. В 2010 году Колбин вышел из числа владельцев Gunvor. К середине 2000-х Gunvor стал крупнейшим продавцом российской нефти. По оценке швейцарской общественной организации Public Eye, к 2007 году более 70% сделок Gunvor проводились с российской нефтью. Сам Торнквист говорил, что на компанию приходится 30% морского российского экспорта нефти. Он сказал об этом в том же интервью Reuters, где говорил о своем «отличном контакте» с Тимченко. Но «вовлечение господина Путина и кого-либо из его команды в этот диалог — это спекуляция», — добавил тогда Торнквист. В 2008 году Алексей Навальный подал иск к компании «Роснефть» и потребовал раскрыть ему как миноритарному акционеру информацию о сделках с Gunvor. Он считал, что прибыль от сделок, не доставаясь россиянам, «оседает» у друга Путина. В удовлетворении этого иска суд Навальному отказал. В 2014 году Минфин США, который ввел санкции в отношении Тимченко и других близких к Путину миллиардеров, указывал, что «деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным», а Путин «инвестирует в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании». Сейчас 84,79% Gunvor, как следует из отчета компании за 2024 год, принадлежит Торбьорну Торнквисту, еще 15,21% — менеджменту. Сторонних акционеров в компании нет.

Торбьерн Торнквист, глава «Роснефти» Игорь Сечин и Геннадий Тимченко в офисе «Роснефти», 9 октября 2012 года ТАСС / Profimedia

В 2014 году Тимченко пришлось продать свою долю в Gunvor (ему принадлежало 43,5% акций компании). Он сделал это за день до того, как попал под санкции, введенные против него в связи с аннексией Крыма Россией. Долю Тимченко выкупил Торнквист. Он продал российские активы и начал развивать новые направления бизнеса — особенно в сфере сжиженного природного газа.

Но полностью Торнквист связи с Россией никогда не разрывал, пишет WSJ. Вплоть до начала полномасштабной войны России с Украиной в 2022 году он, по словам источников журналистов, посещал московский офис «Роснефти», а Gunvor сохраняла миноритарную долю в нефтяном терминале в Усть-Луге в Ленинградской области. С другой стороны, как пишет WSJ, компания Торнквиста «быстро сократила» свою торговую активность в России, а в своем публичном заявлении Gunvor «безоговорочно» осудила войну.

«Новая газета Европа» выяснила, что Торнквист, тем не менее, постоянно перемещается между Россией и Европой. Жена основателя Gunvor — россиянка Наталья Торнквист, которая возглавляет российский благотворительный фонд «Возрождение природы». Супруги, как пишет издание, владеют особняком в коттеджном поселке «Парк Вилл» на Рублевке. Они соседствуют с бывшим командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным, а также топ-менеджерами нефтяных компаний Анатолием Нуряевым («Сургутнефтегаз») и Вячеславом Михаленко («Газпром»).

«Новая газета Европа» не называет источник этой информации и не указывает, было ли об этом известно ранее. В ноябре 2024 года газета «На Рублевке Life» опубликовала интервью Натальи Торнквист, в котором корреспондент спрашивает ее о «самых любимых местах у нас на Рублевке». Она отвечает, что больше всего любит свой дом. Сам Торбьерн Торнквист на вопросы «Новой газеты Европа» о целях визитов в Россию не ответил.

После сообщений о сделке с «Лукойлом» представитель Gunvor Сет Пиетрас утверждал, что Торнквист не давал российской нефтяной компании никаких гарантий по поводу возможности обратного выкупа. Он добавил, что Gunvor запросила разрешение на сделку у органов санкционного контроля США и Великобритании. Если сделка будет одобрена, она значительно расширит энергетическую империю Gunvor, пишет WSJ. В таком случае эта империя включит автозаправки «от Бронкса до Сицилии», НПЗ по всей Европе и нефтяные месторождения на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

По мнению эксперта по борьбе с коррупцией Ильи Шуманова, с которым поговорила «Новая газета Европа», для зарубежных регуляторов Gunvor сейчас «никак не связан с Россией». «Если „уши“ Тимченко там и есть, то они очень хорошо спрятаны. При этом, без сомнения, Торнквист воспринимается Кремлем как посредник, с которым можно договариваться», — отмечает Шуманов. Эксперт Центра глобальной энергетической политики в Университете Колумбии Татьяна Митрова считает, что США могут одобрить сделку. Она отмечает, что Gunvor последние десять лет «потратила на то, чтобы публично дистанцироваться от своего прежнего акционера Тимченко».

