Bloomberg: США пытались убедить европейские страны заблокировать кредит для Украины, обеспеченный российскими активами

США убеждают несколько стран Евросоюза не поддерживать план по «репарационному кредиту» для Украины, который предполагается обеспечить замороженными в западных странах активами российского Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Американские чиновники говорили европейским коллегам, что эти активы необходимы для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, и не должны использоваться для продолжения войны.

К каким именно странам обращался Вашингтон, в публикации Bloomberg не уточняется.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть этих денег (около 193 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

В начале сентября 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов — с погашением после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ущерб. Однако против этого плана выступает Бельгия, опасаясь юридической ответственности и судебных исков. Решение об использовании этих денег для кредита отложено до декабря.

Согласно мирному плану США из 28 пунктов, 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в восстановление Украины, а США получат 50% прибыли от этой операции (при этом в Америке хранится всего около пяти миллиардов долларов российских активов).

Россия категорически возражает против конфискации своих активов и называет воровством любые потенциальные решения с использованием этих денег.

