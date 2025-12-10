Война Тысяча триста восемьдесят шестой день. Зеленский заявил, что готов провести президентские выборы через два-три месяца (впрочем, это вряд ли произойдет)

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером заявил, что готов в ближайшее время провести президентские выборы даже в условиях войны — если США гарантируют безопасность голосования.

Зеленский назвал «абсолютно неадекватными» утверждения, что он «держится за кресло». Однако, по словам президента, для проведения голосования нужно решить два вопроса: его безопасности и его легитимности.

Для обеспечения легитимности выборов Зеленский призвал депутатов Рады подготовить поправки в законодательство, а обеспечить безопасность попросил союзников на Западе.

Я готов к выборам. Более того — прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению.

Зеленский выступил вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico сказал, что Украине следует провести выборы. Неясно, что именно он имел в виду — скорейшее проведение голосования прямо во время боевых действий или скорейшее заключение мирного соглашения и выборы сразу после этого. В первоначальной версии плана Трампа, попавшей в СМИ в середине ноября, содержался пункт о проведении выборов через 100 дней после прекращении огня.

Трамп фактически обвинил чиновников в Киеве в использовании войны как предлога для того, чтобы не проводить выборы, а также выразил мнение, что Украина «уже не является демократией».

Президентские полномочия Зеленского формально истекли в мае 2024 года. Новые выборы с тех пор так и не были проведены из-за военного положения. Это дало повод российским властям говорить о «нелегитимности» украинского президента. При этом в самой Украине существует широкий консенсус, чтоЗеленский остается легитимным главой государства.

Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в Верховную раду во время военного положения, однако аналогичного запрета на выборы президента в ней нет. Этот запрет установлен в законе «О правовом режиме военного положения» — в отличие от Конституции, для его изменения достаточно простого большинства голосов в Верховной раде. Сейчас у президентской партии «Слуга народа» там 235 из 450 мест, то есть для принятия соответствующих поправок Зеленскому не нужно договариваться с оппозицией.

Как предполагает издание «Страна», «сенсационное по форме» заявление президента Украины по сути является лишь «продолжением переговорной игры» с Белым домом. Зеленский формально соглашается с президентом США о необходимости выборов, но выставляет требование о гарантиях, таким образом «перебрасывая мяч» обратно Трампу, который вряд ли будет такие гарантии давать.

Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. Опрос исследовательской компании Info Sapiens, опубликованный 9 декабря, показывает, что в случае президентских выборов за него готовы проголосовать 20,3% украинцев (в октябре, до коррупционного скандала, было 24,3%). Поддержать бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного готовы 19,1%, начальника разведки Кирилла Буданова — 5,1%, бывшего президента Петра Порошенко — 4,6%. Залужный и Буданов публично никогда не высказывали намерений баллотироваться в президенты.

Война в фотографиях. Доброполье

Доброполье — город в Покровском районе Донецкой области, население которого до войны составляло почти 30 тысяч человек. В городе находился «Добропольеуголь» — одно из крупнейших угледобывающих предприятий Украины.

Сейчас Доброполье находится на расстоянии 10-15 километров от линии фронта и регулярно подвергается обстрелам российской армии. Еще летом власти объявили о принудительной эвакуации из города семей с детьми. По состоянию на середину ноября в Доброполье оставались около тысячи мирных жителей.

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Боец спецподразделения полиции «Белый ангел», занимающегося эвакуацией жителей прифронтовых районов Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA Местная жительница говорит по телефону с родственниками во время эвакуации Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Ира (Мерефа, Харьковская область). Мне страшно от того, как моя позиция менялась несколько раз за эти десять лет. В 2014 году я сочувствовала тем, кого обещали мочить за русский, потому что сама русскоязычная такая же и все у нас в городе русскоязычные. Я не поддерживала сепаратизм, но и считала, что нельзя давить людей танками за это.

Потом началась , в Мерефу привезли хоронить первых двух. Я ожесточилась, потому что в Донецке были просто какие-то люди, а это были пацаны из моего города, я их в лицо знала, один из моей школы. Мне не было уже никого там жалко, было жалко только солдат.

Война там была долгая, но к 2019 году вроде было ощущение, что ну вот сейчас все кончится, потому что все устали, и власть меняется, и обещает мир […].

Потом случилось вторжение, я была страшно зла, я желала россиянам всех бед, я радовалась любым их неприятностям, и верила, что скоро наша армия вместе с Западом всех их победит, потому что они заслужили. Потом оказалось, что никто никого не победит.

А сейчас я просто устала от всего — от постоянных смертей вокруг, от тревог, от вранья с обеих сторон, от разрухи, от бардака этого, от цен на все. Если они уже продвигаются со всех сторон, то пусть быстрее уже, а лучше дайте им, что они хотят, и займитесь страной. Тем, что осталось от нее еще.

Мне иногда совестно за мою позицию, да и опасно такое вслух выражать — но другой у меня нет. Простите.

