Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы президента в Украине, если США и Европа обеспечат безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в выборах главы государства, сообщает «РБК-Украина» 9 декабря.

По словам Зеленского, утверждения о том, что власть в Украине «держится за кресло» и поэтому якобы не заканчивается война, «абсолютно неадекватные». Украинский лидер подчеркнул, что голосование может пройти только при условии гарантий безопасности для граждан страны.

«Чтобы провести выборы, есть два вопроса. Безопасность — как это сделать под ударами, ракетами. Второе — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Италии.

Президент Украины публично попросил США и партнеров в Европе обеспечить условия для проведения голосования. «Я готов к выборам. Более того — прошу США, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда в течение 60-90 дней Украина будет готова к их проведению», — сказал он.

Зеленский также призвал украинских депутатов подготовить предложения по изменениям в законе о выборах во время военного положения. «Я завтра буду в Украине, жду предложений от партнеров и депутатов и готов идти на выборы», — добавил президент.

По законам Украины, в стране нельзя проводить выборы, в том числе президентские, во время военного положения.

Военное положение ввели в Украине в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения войск РФ. Его действие регулярно продлевается. Кроме того, неясно, как проводить выборы в стране, часть территорий которой захвачены и аннексированы Россией.

На фоне войны в Украине не проводились выборы в Верховную Раду, намеченные на октябрь 2023 года, а также выборы президента, которые в мирное время должны были пройти в марте 2024 года. Из-за этого власти РФ и российская пропаганда продвигают тезис о «нелегитимности» Зеленского.

Президент США Дональд Трамп также не раз призывал провести в Украине выборы президента. В частности, 9 декабря в интервью Politico он заявил: «Думаю, пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть выбор».

Что еще говорил Трамп

Трамп заявил, что Зеленский «проигрывает» и должен это «принять» Фрагмент его интервью Politico — максимально коротко

Что еще говорил Трамп

Трамп заявил, что Зеленский «проигрывает» и должен это «принять» Фрагмент его интервью Politico — максимально коротко