Европейские страны намерены в ускоренном порядке принять инициативу, которая позволит бессрочно заморозить активы российского Центробанка в 210 миллиардов евро. Таким образом страны ЕС не хотят допустить, чтобы Венгрия наложила вето на продление заморозки активов, сообщает Financial Times.

Еврокомиссия ранее предложила предоставить Украине «репарационный кредит» под залог активов России, замороженных в ЕС. Для функционирования этой схемы активы должны быть заморожены на неопределенный срок, отмечает FT. В настоящее время их заморозка продлевается каждые полгода и только при единогласном одобрении всех 27 стран ЕС.

Венгрия, как напоминает FT, выступает против любой дальнейшей помощи Киеву и регулярно угрожает наложить вето на продление санкций, что грозит разморозкой российских активов. Европейские чиновники опасаются, что венгерский премьер Виктор Орбан исполнит эту угрозу, если администрация Дональда Трампа решит в одностороннем порядке снять американские санкции против России. Чтобы избежать этого, Еврокомиссия предлагает использовать чрезвычайные полномочия, предусмотренные договором ЕС, которые позволяют принимать решение простым большинством голосов и без возможности накладывать вето.

Решение о «репарационном кредите» для Украины Евросоюз планирует вынести на саммите 18-19 декабря.

Активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро были заморожены в западных странах после начала полномасштабного вторжения войск России в Украину в 2022 году. Большая часть этих средств (около 190 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear.

Согласно идее «репарационного кредита», Европа предоставит Украине кредит на 140 миллиардов евро под залог активов России, замороженных в ЕС. Украина должна будет погасить кредит, когда война закончится и Россия согласится компенсировать причиненный ущерб. После этого Еврокомиссия вернет деньги Euroclear, и Россия снова сможет их использовать. Против этого плана выступает Бельгия, которая опасается исков со стороны Москвы и того, что ей придется в одиночку расплачиваться с Россией, если она потребует вернуть деньги.

Россия категорически возражает против конфискации своих активов и называет воровством любые потенциальные решения с использованием этих денег.

Читайте также

Politico назвало Бельгию «самым ценным активом России» Все из-за бельгийского премьера Барта де Вевера. Он отбивается от плана изъять замороженные российские активы (и не верит, что Россия может проиграть Украине)

Читайте также

Politico назвало Бельгию «самым ценным активом России» Все из-за бельгийского премьера Барта де Вевера. Он отбивается от плана изъять замороженные российские активы (и не верит, что Россия может проиграть Украине)