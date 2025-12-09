«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Делегация из Венгрии во главе с министром иностранных дел Петером Сийярто приехала в Москву для обсуждения экономического сотрудничества после войны. Эту поездку «для обсуждения исключительно экономических вопросов» несколько дней назад анонсировал премьер Венгрии Виктор Орбан, который сам в конце ноября был в Москве и проводил переговоры с Владимиром Путиным.

Комментируя свою поездку, Петер Сийярто заявил, что товарооборот между странами растет уже сейчас, несмотря на «трудные условия» и внешнее давление. «Мы, венгры, хотим как можно лучше подготовиться к новому этапу экономического взаимодействия. После войны и после санкций наступит новый экономический и внешнеполитический этап, мы сможем все вздохнуть», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто заявил, что во время войны Будапешт «смог препятствовать» всем санкциям ЕС, которые не соответствовали венгерским национальным интересам, и пообещал препятствовать им и в дальнейшем.

Венгрия с начала большой войны занимает наиболее мягкую позицию к РФ среди всех стран ЕС. Критики Орбана, в том числе в Брюсселе, обвиняют его в «пророссийскости»; сам он настаивает, что лишь ставит национальные интересы Венгрии выше европейских и украинских. Орбан неоднократно угрожал заблокировать продление санкций ЕС, однако в итоге неизменно поддерживал их — обычно после получения дополнительных преференций от Брюсселя.

Венгрия — одна из двух стран ЕС (вторая — Словакия), которые до сих пор закупают энергоносители из России. Евросоюз планирует полностью запретить странам-участницам покупать российский газ с 2027 года. В начале декабря Будапешт пригрозил в случае введения такого запрета подать против Еврокомиссии судебный иск.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Львом XIV. Встреча прошла в рамках «недели дипломатии», в ходе которой у Зеленского запланировано посещение нескольких стран Европы. В Риме после встречи с папой он также проведет переговоры с премьером Италии Джорджей Мелони.

На встрече понтифик подчеркнул необходимость мирных переговоров и пожелал, «чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру», сообщила пресс-служба Святого престола.

Помимо этого, Зеленский и Лев XIV обсудили вопрос обмена военнопленными и необходимость возвращения вывезенных в Россию украинских детей.

Папа римский Лев XIV сразу после своего избрания в мае предлагал Ватикан в качестве переговорной площадки между Украиной и Россией. Эту идею не приняли в Москве: там напомнили, что не считают Италию нейтральной страной.

В сентябре Лев XIV в одном из интервью говорил, что Ватикан маловероятно сможет стать посредником в мирном урегулировании. Он призвал различать «роль посредника и голос Святого престола, призывающий к миру».

Война в фотографиях. День святого Николая

Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

В Украине 6 декабря отмечали День святого Николая. Государственный оператор железных дорог «Укрализныця» к этому дню запустил в Киеве и Львове праздничные ретро-поезда на паровозной тяге, предназначенные специально для детей. Бесплатные билеты на праздничный поезд в первую очередь раздавали детям с прифронтовых территорий (они и их родители также могли бесплатно доехать до Киева или Львова) и детям железнодорожников, в том числе раненых и погибших на войне.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Аноним. Замечаю тенденцию: все больше писем якобы от украинцев, которые призывают к миру любой ценой. Создается впечатление, что значительная часть этих однотипных сообщений написана российскими ботами. Большинство украинцев понимает, что война не закончится, если Украина просто капитулирует: агрессия России от этого не исчезнет. Те же люди, которые годами рассказывают с экранов телевидения, что Украины не существует и что они собираются «взять Харьков, Одессу и другие украинские города», никуда не денутся.

В случае сдачи Россия просто получит передышку, чтобы лучше подготовиться к новой волне вторжения. У украинцев нет выбора, кроме как сопротивляться агрессии. Мы уже видели, что происходит на оккупированных территориях: местное население мобилизуют и отправляют воевать против собственных соотечественников.

