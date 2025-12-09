Politico: Япония отказалась использовать российские активы для «репарационного кредита» Украине

Япония отвергла предложение Евросоюза присоединиться к плану использовать замороженные российские активы для обеспечения «репарационного кредита» Украине, пишет Politico со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, этот вопрос обсуждался во время встречи министров финансов стран G7 8 декабря. Во время обсуждения Япония дала понять, что не может использовать около 30 миллиардов долларов российских активов, находящихся на ее территории, говорят два европейских дипломата.

По словам одного из них, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила использование российских активов из-за «юридических проблем». Однако, как уточняют несколько чиновников, позиция Японии связана с тем, что США выступают против использования российских активов для Украины, и Токио «не хочет идти наперекор своему ключевому союзнику».

После начала войны в 2022 году западные страны заморозили около 260 миллиардов евро активов российского Центробанка. Большая часть этих денег (около 193 миллиардов) хранится в Бельгии на счетах депозитария Euroclear. Лидеры европейских стран за последние три года неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но в итоге от нее отказались.

Осенью 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного» кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов — с погашением после окончания войны, когда Россия компенсирует причиненный ущерб. Против этой идеи выступает Бельгия, где хранится основная часть активов — она опасается юридической ответственности и судебных исков со стороны России.

Еврокомиссия хочет договориться об использовании российских активов до саммита европейских лидеров, который пройдет 18 декабря. Одним из требований противящейся этой идее Бельгии в частности было согласие стран G7 за пределами Евросоюза на выдачу Украине кредита с использованием российских активов. Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер считает, что более широкое участие союзников по G7 снизит риск того, что ответ России будет направлен исключительно на Бельгию.

Читайте также

Politico назвало Бельгию «самым ценным активом России» Все из-за бельгийского премьера Барта де Вевера. Он отбивается от плана изъять замороженные российские активы (и не верит, что Россия может проиграть Украине)

Читайте также

Politico назвало Бельгию «самым ценным активом России» Все из-за бельгийского премьера Барта де Вевера. Он отбивается от плана изъять замороженные российские активы (и не верит, что Россия может проиграть Украине)