Reuters: нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил работу после атаки украинских беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановил переработку нефти после того, как 5 декабря его атаковали украинские беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По их информации, дроны повредили установку первичной переработки нефти CDU-6 — ключевое оборудование, которое уже подвергалось атакам дронов в августе, после чего его ремонтировали две недели.

Новые ремонтные работы могут продлиться месяц, сказал один из собеседников агентства.

В «Роснефти», которой принадлежит НПЗ, не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Об атаке украинских беспилотников по Сызрани в ночь на 5 декабря сообщал мэр города Сергей Володченков. Последствия удара он не уточнял. Astra и украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждали, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод. В Генштабе ВСУ подтверждали, что дроны атаковали НПЗ в Сызрани.