В Краснодарском крае поврежден морской порт в результате удара украинских дронов. В Сызрани атакован НПЗ

Украинские дроны в ночь на 5 декабря атаковали Краснодарский край, в результате чего поврежден Темрюкский морской порт. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, повреждены «элементы портовой инфраструктуры». В порту начался пожар. «По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован», — говорится в сообщении.

Издание Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что после атаки на порт горят резервуары с топливом.

Беспилотники также атаковали город Сызрань, сообщил мэр Сергей Володченков. Подробностей он не привел. Astra и украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждают, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

Чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso пишет, что в Грозном беспилотник влетел в здание комплекса «Грозный-Сити». Канал публикует фотографии поврежденного здания. Подтверждения этой информации и подлинности фотографий нет.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над российскими регионами и Крымом. Дроны сбили над Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областями и Краснодарским краем.