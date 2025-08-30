Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Краснодаре и Сызрани

Генштаб ВСУ объявил, что в ночь на 30 августа украинские беспилотники нанесли удары по двум важным объектам на территории России «в рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части».

По данным украинских военных, атакованы Краснодарский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы. В районе объектов зафиксированы многочисленные взрывы и возгорания, утверждают в ВСУ.

Первый НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, производит нефтепродукты объемом три миллиона тонн в год и участвует в обеспечении вооруженных сил РФ, говорится в заявлении Генштаба. Объемы переработки нефтепродуктов Сызранского НПЗ в Самарской области составляют 8,5 миллиона тонн в год, добавили военные.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что ночью на территории Краснодарского НПЗ произошел пожар «из-за падения обломков беспилотников». По данным ведомства, повреждена одна из технологических установок, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Работников НПЗ эвакуировали, пострадавших нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что утром 30 августа «противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани». О последствиях атаки он не сообщил. По данным издания «Астра», дроны ВСУ уже ранее атаковали Сызранский НПЗ 15 и 24 августа.

О ночных атаках украинских беспилотников также сообщали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. В Тульской области обломки дроны ВСУ упали на территории производственного предприятия в Алексине. В Адыгее дроны повредили производственный цех и несколько частных домов, один человек получил ранение.

Минобороны РФ отчиталось, что за ночь дежурные средства ПВО «перехватили и уничтожили» 86 украинских беспилотников в девяти российских регионах, а также над акваторией Черного моря (30 сбитых дронов) и территорией аннексированного Крыма (15 сбитых дронов). По данным военного ведомства, в Ростовской области сбиты 13 беспилотников, в Краснодарском крае — 11, в Брянской области — пять, в Белгородской — четыре, в Смоленской, Калужской и Тверской — по два, в Тульской и Курской областях — по одному дрону.