NYT: Украина в своем ответе на мирный план, переданном США, исключила уход ВСУ с территорий Донбасса

Ответ Украины на мирный план США предполагает, что Киев должен сохранить контроль над территориями на востоке страны, которые сейчас под контролем ВСУ — и которые администрация Дональда Трампа хотела передать России в изначальной версии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников и одного бывшего американского.

Ответ Украины, состоящий из 20 пунктов, был направлен в Вашингтон в среду, 10 декабря (об этом также писал Axios). В нем, как пишет The New York Times, убраны те пункты первоначального мирного плана США, которые «пересекали украинские красные линии».

Один из спорных пунктов касался территорий Донбасса, а другой — отказа Украины от вступления в НАТО. По словам двух источников NYT, Киев хочет сохранить хотя бы формально принцип «политики открытых дверей НАТО». Оба этих изменения, как отмечает NYT, вероятно, будут неприемлемы для России.

Также ответ Украины на мирный план США требует юридически закрепленных гарантий защиты от будущей возможной российской агрессии.

Переговоры по этим вопросам, как пишет The New York Times, должны продолжиться на встрече Зеленского и европейских лидеров с переговорщиками Трампа, Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в Берлине 15 декабря.

Читайте также

Война Тысяча триста восемьдесят девятый день. Уиткофф встретится с Зеленским в Берлине. Европа опасается российского «троянского коня» в мирном соглашении

Читайте также

Война Тысяча триста восемьдесят девятый день. Уиткофф встретится с Зеленским в Берлине. Европа опасается российского «троянского коня» в мирном соглашении