Школьники в Германии вышли на акции протеста против военного призыва

Подростки в разных городах Германии днем 5 декабря вышли на акции протеста против призыва в армию, сообщает Der Spiegel.

Лейпциг Bjorn Stach / EHL Media / IMAGO / Scanpix / LETA

Демонстрации прошли как в крупных городах, например, в Берлине, Дрездене, Лейпциге, так и в небольших населенных пунктах. Всего, как заявили организаторы, акции планировалось провести в 90 городах.

Гамбург Breuel-Bild / IMAGO / Scanpix / LETA

Демонстрации прошли в учебное время. В некоторых случаях школьники пропускали один-два последних урока, чтобы выйти протестовать.

Берлин Christian Mang / Reuters / Scanpix / LETA

Берлин Christian Mang / Reuters / Scanpix / LETA

В акциях протеста участвовали несколько сотен человек, в Берлине — более трех тысяч человек. Среди участников были в том числе родители маленьких детей и школьники начальной школы.

Демонстрации прошли после того, как бундестаг утром 5 декабря одобрил реформу воинского призыва. Она предусматривает, что молодые люди должны будут проходить обязательную медицинскую комиссию, когда им исполнится 18.

Как пишет Deutsche Welle, прохождение военной службы останется добровольным, но власти могут начать призывать в армию по жребию, если военнослужащих будет недостаточно. Для этого бундестагу придется принять отдельное решение.