Андрей Ермак заявил, что отправляется на фронт

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что отправляется на фронт.

«Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — заявил Ермак в комментарии The New York Post. Его текстовое сообщение опубликовала журналистка издания Кейтлин Дорнбос.

Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Меня возмущает грязь, направленная в мой адрес, и еще больше возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду.

Когда и как он намерен отправиться на передовую, Ермак не уточнил.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Ранее днем сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у чиновника дома и на рабочем месте.

Ожидалось, что 29-30 ноября Ермак в составе украинской делегации приедет в Майами, чтобы провести очередной раунд переговоров с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером о завершении российско-украинской войны. По данным Bloomberg, вместо Ермака на переговоры отправились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

