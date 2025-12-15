США пообещали Украине «крайне сильные гарантии» безопасности по образцу устава НАТО. Трамп «доволен» переговорами в Берлине, сообщают европейские СМИ

Президент США Дональд Трамп доволен результатами переговоров между украинской и американской делегациями в Берлине, сообщают Sky News, «Би-би-си» и The Guardian со ссылкой на неназванных американских чиновников. По словам собеседников журналистов, были решены «90% вопросов».

В ходе переговоров, уточняет «Би-би-си», делегация США во главе со Стивом Уиткоффом (это спецпредставитель Трампа) и Джаредом Кушнером (это зять Трампа) и президент Украины Владимир Зеленский (а также европейские чиновники) разработали пакет гарантий безопасности Украины по примеру устава НАТО.

«В основе этого соглашения — крайне сильные гарантии, по сути, аналогичные статье 5, а также очень сильные механизмы сдерживания: они касаются численности украинских войск, доступных ей вооружений», — заявил один из источников.

Подробности документа не раскрываются. По словам американских чиновников, США «зашли настолько далеко, насколько вообще способны зайти в подобной ситуации».

На встрече также обсуждался вопрос украинских территорий, в том числе частей Донбасса, которые требует Россия, а также о будущем Запорожской атомной станции, пишет «Би-би-си».

По словам американского чиновника, Трамп не собирается «давить» на Украину по вопросу территорий и Киев самостоятельно решит, что с ними делать. В случае с АЭС, утверждает собеседник журналистов, стороны близки к тому, чтобы согласиться на разделение мощностей в пропорции 50 на 50.

«Есть еще некоторые вопросы, которые необходимо обсудить, но Дональд Трамп доволен прогрессом», — добавил один из американских чиновников. Президент США верит, что сможет убедить Россию согласиться на предложенные гарантии Украине, говорят собеседники журналистов.

Как отмечает The Guardian, американская сторона ждет, что Россия примет соглашение, достигнутое между США и Украиной.

Переговоры представителей Украины и США по мирному плану и гарантиям безопасности проходили в Берлине 14-15 декабря. По данным «РБК — Украина», переговоры продолжаются, но уже без участия Зеленского.

Стив Уиткофф по итогам встречи 14 декабря заявил о «значительном прогрессе» в обсуждении мирного плана. Зеленский назвал переговоры «непростыми», но «продуктивными».

