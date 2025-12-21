«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Россия считает, что изменения, которые предлагают внести Украина и Европа в разработанный США мирный план, препятствуют достижению мира. Об этом сегодня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Чиновник сказал, что это «не прогноз, а уверенность». По его словам, предложения европейцев и украинцев «точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира».

Ушаков не конкретизировал, о каких предложениях идет речь. Представитель Кремля лишь отметил, что в Москве ждут, чтобы в ходе обсуждений мирного плана «американцы и все остальные соблюдали те договоренности, которые были достигнуты, в частности, в Анкоридже».

Что именно Ушаков имел в виду, говоря о «договоренностях в Анкоридже», — неясно. После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая прошла там в августе, о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось, те переговоры завершились даже раньше, чем планировалось из-за несовпадения позиций. Российские официальные лица в качестве позитивного итога называли лишь сам факт того, что Трамп оказался готов «не только слушать, но и слышать» позицию России.

Сегодня Ушаков также отметил, что пока «никто серьезно не говорил» о возможности трехсторонней встречи с участием США, России и Украины и что она даже не находится в проработке.

Завления Ушакова были сделаны на фоне российско-американских переговоров в Майами. Со стороны РФ в них участвует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, со стороны США — спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнир.

Переговоры начались 20 декабря, итоги первого дня Дмитриев назвал обсуждение «конструктивным». Они продолжатся в течение сегодняшнего дня. Это первая встреча россиян и американцев после переговоров в Берлине, в которых в начале недели принимали участие Уиткофф, Кушнир, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры.

В пятницу в Майами переговоры с американцами вела украинская делегация во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым. Россияне и украинцы не пересекались друг с другом и совместных переговоров между собой или с США не вели.

Война в фотографиях. Покровск

Покровск — важный логистический узел в Донецкой области, за которые уже несколько месяцев идут бои, одни из самых интенсивных на фронте. Ситуация под Покровском остается кризисной для ВСУ — российские военные контролируют почти все районы города, хотя украинские штурмовые группы продолжают проникать туда через северные окраины.

Подробнее о ситуации в Покровске читайте в нашей последней военной сводке с картой боевых действий. На фотографиях ниже, сделанных российским государственным агентством Sputnik, — военнослужащие ВС РФ и подконтрольные им районы города.

Станислав Красильников / Sputnik / Profimedia

Станислав Красильников / Sputnik / Profimedia Станислав Красильников / Sputnik / Profimedia

Станислав Красильников / Sputnik / Profimedia

Станислав Красильников / Sputnik / Profimedia

Станислав Красильников / Sputnik / Profimedia

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Тверская область). Расскажу для контекста: мне довелось быть на срочке в Крыму, когда эта война только начиналась. Пообщаться с местными — были те, у кого уже родные или друзья погибли, а бабульки с промытыми мозгами чуть ноги не целовали, посмотреть на полуживых раненых, побегать в подвал по воздушной тревоге по ночам. В целом, скажу, досталась пробная версия этих ужасов — достаточно, чтобы их почувствовать и осознать, но и не так много, чтобы с катушек на оставшуюся жизнь практически съехать.

Мирный план [Трампа] в некотором роде печальный, но предсказуемый. Для простых людей лучшего точно не будет — так как этот план есть сейчас, на тысячи смертей раньше следующего. Для чести государств и подобного — сказать сложнее, но тоже сомнительно. А выступающих против такого «плохого» плана с диванов и кресел хочется спросить: а где вы были, когда был шанс сделать его лучше? Очень легко поддакивать на языке дипломатии, да вот только когда вопрос обсуждался на языке силы, все эти годы как-то на нем говорить мало кто решался. Да, план несправедливый — но одной веры в справедливость мало, а отстоять ее помогали все это время весьма нерешительно. Вот вам и план за такие «усердия».

Хотя в устойчивый мир по результатам не верится, мне в него по результатам практически любых итогов не поверится. Этот ящик Пандоры, открытый российской властью, назад не захлопнуть теперь, она только может унести его с собой в могилу при смене. Остается только надеяться, что это случится до того, как они решатся на очередную кактастрофу. А подпишут ли [мирный договор], зависит от того, смогут ли все причастные стороны раскрутить это как их [собственный] успех. Чего еще от политиков ждать.

