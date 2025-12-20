Война Тысяча триста девяносто шестой день. Москва и Киев обсуждают «мирный план» во Флориде. Отдельно друг от друга

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями, которые у вас возникают из-за войны. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вас, на вашу жизнь, на жизнь ваших близких и ваше отношение к миру? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украинская делегация провела 19 декабря в Майами очередной раунд консультаций по обновленному «мирному плану» администрации Дональда Трампа.

От Киева на переговорах присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. С американской стороны во встрече участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Кроме того, в консультациях были задействованы представители Европы — советники по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, рассказали источники AFP.

Умеров сообщил, что уже проинформировал об итогах переговоров президента Украины Владимира Зеленского. «Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — написал в соцсетях секретарь украинского Совбеза.

Тем временем, в Майами отправился спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Там 20-21 декабря он во главе российской делегации намерен обсудить обновленный план с Уиткоффом и Кушнером. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что, возможно, присоединится к этим переговорам. Дональд Трамп также сообщил, что направляется во Флориду, где у него на выходных «запланированы много встреч».

Российский источник сообщил агентству Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками в Майами исключена.

По словам Рубио, в переговорах о прекращении российско-украинской войны достигнут прогресс, но до их завершения еще далеко. При этом он выразил надежду на то, что сторонам удастся достичь компромисса в ближайшее время, до конца 2025 года. «Мы не можем заставить Украину заключить сделку. Мы не можем заставить Россию заключить сделку. Они должны сами захотеть заключить сделку», — сказал госсекретарь США.

Изначально «мирный план» Трампа, разработанный при участии Дмитриева, состоял из 28 пунктов. Киев на переговорах с Вашингтоном сумел сократить документ до 20 пунктов, убрав из него «откровенно антиукраинские» предложения.

Тем не менее, как пишет The Wall Street Journal, до заключения соглашения еще далеко, поскольку стороны расходятся по принципиальным пунктам. В частности, это вопросы территорий, численности украинской армии, стремления Киева вступить в НАТО, статуса русского языка в Украине и контроля над Запорожской АЭС.

Война в фотографиях. Запорожье

19 декабря армия РФ нанесла воздушный удар по Запорожью. По данным Нацполиции Украины, российские военные сбросили три управляемые авиабомбы на жилые дома в частном секторе. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры, многоэтажные дома, частные домовладения и транспортные средства. Ранены шестеро мирных жителей — пять женщин и мужчина.

Последствия российского удара по частному сектору Запорожья, 19 декабря 2025 года Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Евгений (Харьков). Когда я читаю призывы к войне до победного конца, возмущению нет предела. Но давайте отставим эмоции в сторону. Что мы имеем в Украине, сухие факты: Европа замораживает помощь, большинство стран в репарационном кредите за счет российских активов, закупка и поставка вооружений тоже сворачивается. США прямым текстом призывают к уступкам. Ситуация на фронте только ухудшается, нарастает массовое дезертирство, мобилизация становится все жестче, но ее эффективность все меньше. Вероятность того, что западные союзники спохватятся и откроют второй фронт, оцениваю как нулевую. В сухом остатке у нас два варианта: плохой сейчас — и очень плохой позже.

Главная стратегическая цель современной Украины — вступление в НАТО — просто недостижима. Ключевой член и организатор НАТО эту возможность заблокировал. Как гласит древнекитайская мудрость: «Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением.»

Вся суть войны, начиная с 2023 года, как я ее понимаю для Украины, сводилась к тому чтобы досидеть до приемлемых условий «почетной капитуляции» — и мы их получили. Дальнейшее вызывает полное непонимание.

Я неплохо знаю историю, любая аналогия ложна, но все же они напрашиваются. Финляндия капитулировала дважды — в 1940-м и в 1944-м. А [сейчас тогдашний главнокомандующий] Маннергейм считается великим деятелем. Кстати, не так давно в НАТО ее-таки приняли. Но есть и обратный пример: Керенский и Временное правительство. У тех тоже была только одна песня — «война до победного», и в союзниках Антанта, но кончилось плохо.

У меня есть знакомые, которые воевали, многие уже убиты, некоторые еще воюют и хотят только одного — чтобы это быстрее кончилось. Но еще больше знаю тех, кто за деньги купил медицинские документы и свалил в Европу, явление это супермассовое. Сам я не годен по здоровью, но чтобы подтвердить свой статус нужно тысяч десять долларов, болезни при этом не волнуют никого […].

