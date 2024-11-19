В Украине за время войны завели 95 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. Под следствием оказалась десятая часть армии

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украине открыли более 95 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве. Такую оценку приводит «Украинская служба Би-би-си» (перевод материала опубликовала «Русская служба Би-би-си») на основе данных с сайта Генпрокуратуры Украины. Таким образом, пойти в самоволку или дезертировать могла почти десятая часть всей украинской армии.

По словам источника «Би-би-си» в Генштабе ВСУ, реальные цифры еще выше — около 100-150 тысяч случаев оставления части и дезертирства.

Только за 10 месяцев 2024 года Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло 40 659 уголовных дел о самовольном оставлении части и еще 19 826 — о дезертирстве. Это в два с половиной раза больше, чем за весь 2023 год (16 316 и 7755 соответственно). В 2002 году таких дел было менее десяти тысяч по обеим статьям.

Высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с «Би-би-си» назвал усталость и насильную мобилизацию среди причин роста числа военных, покидающих службу. По его словам, оставляют позиции в основном те, кого либо мобилизовали силой и без достаточной подготовки отправили на передовую, либо морально истощенные военные, которые служат с начала полномасштабного вторжения. Ситуацию ухудшают отсутствие ротации, четко установленного срока службы и отпусков.

Юрист Центра оказания поддержки ветерана Роман Лихачев назвал еще две причины — ошибки командования, которые приводят к неоправданным потерям личного состава, и непрофильную службу мобилизованных (например, когда инженер по образованию на войне становится стрелком).

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В сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон, который декриминализирует самовольное оставление части и дезертирство. Эта норма распространяется на военных, которые это сделали в первый раз. Предполагается, что если военный выразил желание вернуться на службу, то его могут освободить от уголовной ответственности. С согласия командира он может вернуться как в свою часть, так и перевестись в другую.

«Би-би-си» отмечает, что именно согласие командира часто становится проблемой для желающих вернуться на службу. В случае конфликта получить разрешение командира на возвращение или на перевод сложно. В октябре ГБР отчиталась о первых успешных случаях возвращения военных на фронт — среди тех, кто покинул его как в 2024 году, так и в 2022-2023 годах.

Согласно данным Генпрокуратуры, из более 40 тысяч уголовных дел о самоволке за 2024 год в суд направили только 2758, из них 1622 — с обвинительным заключением, 1135 — с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности. Из тысяч дел совсем немногие доходят до суда, это связано с их большим количеством, отмечают юристы. «Ресурсов не хватает задерживать такое количество нарушителей. Их значительно больше, чем всех работников ГБР и ВСП [Военная служба правопорядка] вместе взятых», — заявил адвокат Андрей Неживой.

Еще одной причиной самоволок и дезертирства «Би-би-си» называет отсутствие механизма демобилизации. Предполагалось, что сроки службы будут установлены в начале 2024 года, когда Рада принимала новый закон о мобилизации. Но эту норму убрали после призыва Генштаба ВСУ. Нового законопроекта, где были бы прописаны сроки демобилизации, все еще нет. В военно-политическом руководстве Украины заявляют, что во время войны невозможно позволить себе демобилизацию, так как заменить нынешних военнослужащих некем.

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Военнослужащий ВСУ и юрист Маси Найем в разговоре с журналистами заявил, что военные — самые незащищенные из граждан Украины. Он напомнил, что в январе 2023 года Рада приняла закон, предусматривающий более строгие наказания за ряд нарушений, в том числе самовольное оставление части и дезертирство. Если военный после самоволки откажется вернуться в часть или покинет службу во второй раз, то в суде будет запрещено рассмотрение смягчающих обстоятельств и он получит максимальное наказание. «Вы просто представьте — к насильнику можно применить смягчение, а к военному — нет», — отметил Найем.

В Генштабе ВСУ заявили «Би-би-си», что «сведения о морально-психологическом состоянии и состоянии военной дисциплины» доступны только для служебного пользования. Там отметили, что командиры всех звеньев ВСП устраняют «причины и условия» конфликтов, которые приводит к самовольному оставлению части, применяя «индивидуальный подход к решению проблемных вопросов каждого военнослужащего».

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении механизма взаимодействия между частями, теперь это можно будет сделать через запрос в приложении «Армия+». По мнению исполнительного директора благотворительного фонда «Dignitas» Любови Шипович, теперь «такие запросы не будут теряться, потому что все будет в цифровом виде, кроме того, не нужно согласование командующих оперативного командования и, по большей части, нынешнего командира». Она добавила, что решение о переводе будут принимать в течение 72 часов, а причина отказа должна быть четкой. Предполагается, что Минобороны и Генштаб будут учитывать данные о количестве переводов при оценке командиров частей.

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