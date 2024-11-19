«Важные истории»: из 20-й дивизии ВС РФ за время войны сбежал целый полк — более тысячи человек. Среди них майор и два подполковника
Более тысячи военных из 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Волгограде, самовольно оставили часть во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом говорится в расследовании «Важных историй», выпущенном 19 ноября, в 1000-й день войны.
Журналисты издания получили от неназванного источника список военнослужащих 20-й дивизии, которых разыскивают за самовольное оставление части. Документ, составленный не позднее апреля 2024 года, командование дивизии направило властям регионов России с просьбой помочь найти сбежавших военных. «Важные истории» пишут, что ВС РФ не раскрывают данные о количестве дезертиров и тех, кто самовольно оставил часть, а представленный список «показывает настоящий масштаб бегства из российской армии во время войны».
В списке перечислены фамилии, имена, отчества, даты рождения и другие данные 1010 военных (журналисты сравнили это количество с одним полком). В документе упомянуты 858 контрактников, 150 мобилизованных и двое солдат срочной службы. Среди них — 26 младших офицеров, майор и два подполковника. Журналисты подтвердили подлинность списка, сравнив его с реестром боевого и личного состава 20-й дивизии на весну 2022 года, который предоставил другой источник. 31 человек из списка есть в реестре. Авторы расследования допустили, что остальные военные, самовольно покинувшие часть, могли попасть в штат дивизии после весны 2022 года.
«Важные истории» верифицировали личности 65 военных, упомянутых в списке сбежавших, и поговорили с четырьмя военными дивизии, которые подтвердили, что ушли в самоволку. Трое из собеседников издания рассказали, что сотрудничали с антивоенным правозащитным проектом «Идите лесом», помогающим российским военным, которые не хотят воевать. Кроме того, журналисты поговорили с родными и знакомыми военных: некоторые подтвердили, что их близкие оставили часть, другие сказали, что их близкие погибли или числятся пропавшими без вести, а о самоволке они ничего не знают.
Авторы расследования обнаружили имена 38 человек из списка в базе федерального розыска, составленного «Медиазоной» по состоянию на май 2024 года. Фамилии, имена и отчества, а также даты рождения людей из списка полностью совпали с данными из базы розыска. 26 из 38 человек добавили в базу после февраля 2024-го.
Имена еще 96 человек, которые совпадают с данными из списка, журналисты обнаружили в приговорах гарнизонных судов по делам о самовольном оставлении части. Из приговоров следует, что часто военные говорили, что покидали расположение дивизии, чтобы ухаживать за заболевшими родственниками или пожилыми родителями, «помогать по хозяйству», а также утверждали, что собирались вернуться в часть. Многие сбежавшие, следует из материалов судов, не пытались прятаться и жили по месту прописки. Есть также случаи, когда часть покидают сразу несколько военных. Так, после новогодних праздников в 2023 году сбежали пятеро военных. Некоторые солдаты бегут, когда находятся в госпиталях или проходят медицинское освидетельствование после ранений.
Многие сбежавшие военные добровольно возвращаются в часть, часть из них — после совершения преступлений. Как рассказал изданию мобилизованный Антон, который бежал из 20-й дивизии, среди его знакомых, самовольно оставивших часть, многие вернулись и избежали наказания. Антон также планирует вернуться, потому что не хочет находиться в розыске, портить будущую карьеру детям, а также потому что «кто-то должен там быть, людей не хватает».
Другой собеседник издания Михаил, бежавший из расположения части после ранения, рассказал, что полтора года скрывался в России, а после консультаций с проектом «Идите лесом» уехал в одну из европейских стран, где ждет интервью для оформления убежища.