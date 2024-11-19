Российские военные Южного военного округа на полигоне в Ростовской области, 4 октября 2024 года Сергей Пивоваров / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Более тысячи военных из 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Волгограде, самовольно оставили часть во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом говорится в расследовании «Важных историй», выпущенном 19 ноября, в 1000-й день войны.

Журналисты издания получили от неназванного источника список военнослужащих 20-й дивизии, которых разыскивают за самовольное оставление части. Документ, составленный не позднее апреля 2024 года, командование дивизии направило властям регионов России с просьбой помочь найти сбежавших военных. «Важные истории» пишут, что ВС РФ не раскрывают данные о количестве дезертиров и тех, кто самовольно оставил часть, а представленный список «показывает настоящий масштаб бегства из российской армии во время войны».

В списке перечислены фамилии, имена, отчества, даты рождения и другие данные 1010 военных (журналисты сравнили это количество с одним ). В документе упомянуты 858 контрактников, 150 мобилизованных и двое солдат срочной службы. Среди них — 26 младших офицеров, майор и два подполковника. Журналисты подтвердили подлинность списка, сравнив его с реестром боевого и личного состава 20-й дивизии на весну 2022 года, который предоставил другой источник. 31 человек из списка есть в реестре. Авторы расследования допустили, что остальные военные, самовольно покинувшие часть, могли попасть в штат дивизии после весны 2022 года.

«Важные истории» верифицировали личности 65 военных, упомянутых в списке сбежавших, и поговорили с четырьмя военными дивизии, которые подтвердили, что ушли в самоволку. Трое из собеседников издания рассказали, что сотрудничали с антивоенным правозащитным проектом «Идите лесом», помогающим российским военным, которые не хотят воевать. Кроме того, журналисты поговорили с родными и знакомыми военных: некоторые подтвердили, что их близкие оставили часть, другие сказали, что их близкие погибли или числятся пропавшими без вести, а о самоволке они ничего не знают.

Авторы расследования обнаружили имена 38 человек из списка в базе федерального розыска, составленного «Медиазоной» по состоянию на май 2024 года. Фамилии, имена и отчества, а также даты рождения людей из списка полностью совпали с данными из базы розыска. 26 из 38 человек добавили в базу после февраля 2024-го.

А что происходит в украинской армии

В Украине за время войны завели 95 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. Под следствием оказалась десятая часть армии

А что происходит в украинской армии

В Украине за время войны завели 95 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. Под следствием оказалась десятая часть армии

Имена еще 96 человек, которые совпадают с данными из списка, журналисты обнаружили в приговорах гарнизонных судов по делам о самовольном оставлении части. Из приговоров следует, что часто военные говорили, что покидали расположение дивизии, чтобы ухаживать за заболевшими родственниками или пожилыми родителями, «помогать по хозяйству», а также утверждали, что собирались вернуться в часть. Многие сбежавшие, следует из материалов судов, не пытались прятаться и жили по месту прописки. Есть также случаи, когда часть покидают сразу несколько военных. Так, после новогодних праздников в 2023 году сбежали пятеро военных. Некоторые солдаты бегут, когда находятся в госпиталях или проходят медицинское освидетельствование после ранений.

Многие сбежавшие военные добровольно возвращаются в часть, часть из них — после совершения преступлений. Как рассказал изданию мобилизованный Антон, который бежал из 20-й дивизии, среди его знакомых, самовольно оставивших часть, многие вернулись и избежали наказания. Антон также планирует вернуться, потому что не хочет находиться в розыске, портить будущую карьеру детям, а также потому что «‎кто-то должен там быть, людей не хватает»‎.

Другой собеседник издания Михаил, бежавший из расположения части после ранения, рассказал, что полтора года скрывался в России, а после консультаций с проектом «Идите лесом» уехал в одну из европейских стран, где ждет интервью для оформления убежища.

Читайте также

Тысяча дней полномасштабной войны Шесть графиков, осмысляющих данные за весь период вторжения. Они помогают лучше понять, что сейчас происходит на фронте

Читайте также

Тысяча дней полномасштабной войны Шесть графиков, осмысляющих данные за весь период вторжения. Они помогают лучше понять, что сейчас происходит на фронте