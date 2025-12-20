США предложили России и Украине трехстороннюю встречу на уровне советников по безопасности

Администрация Дональда Трампа предложила провести трехстороннюю встречу США, России и Украины на уровне советников по безопасности, заявил Владимир Зеленский.

Это предложение президенту Украины передал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который сейчас находится в Майами и проводит с американской стороной консультации по «мирному плану» завершения войны.

По словам Зеленского, он не уверен, что эта встреча принесет что-то новое, но ее все-таки стоит провести, поскольку результатом подобных переговоров в Турции стало возвращение пленных военнослужащих и гражданских лиц.

«Я очень рад, что у нас были обмены. Наши люди, наши военные, прежде всего пленные, вернулись домой. И гражданские. И поэтому надо делать такие шаги. И если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров, а я об этом неоднократно говорил, есть сложные вопросы, которые должны решать лидеры государств. Поэтому я не могу быть против, мы поддерживаем тогда предложение США. Посмотрим, как будет», -цитирует заявление Зеленского «Интерфакс-Украина».

Кто может принять участие во встрече советников по безопасности США, России и Украины, пока неизвестно. В администрации Дональда Трампа эту должность занимает госсекретарь США Марко Рубио. В России и Украине у президентов нет отдельных советников по нацбезопасности. Эти функции возложены на участников Советов безопасности.

В эти выходные в Майами проходит новый раунд переговоров по «мирному плану» завершения российско-украинской войны. 19 декабря прошла встреча делегаций США и Украины. От Киева на ней присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, от Вашингтона — спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Также во Флориду для встречи с американской делегацией направляется спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Марко Рубио заявлял, что, возможно, присоединится к этим переговорам. Источник агентства Reuters в российской делегации исключил вероятность прямой встречи российских и украинских переговорщиков в Майами.

